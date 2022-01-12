Real Madrid uzatmada turladı

İspanya Süper Kupa yarı final maçında Real Madrid normal süresi 2-2 biten maçta uzatma devresinde Barcelona’yı 3-2 yendi ve finale çıktı.

Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yaptığı İspanya Süper Kupa yarı finallerinde Barcelona ve Real Madrid karşılaştı.

Kral Fahd Uluslararası Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erenken goller 26’da Vinicius Jr. ve 42’de Luuk de Jong’tan geldi.

İkinci yarıda Vini Jr. asist yapan 72’de Benzema bu kez kendi golünü attı. Başkent ekibine Ansu Fati 83’te cevap verdi ve skor yeniden dengelendi.

90 dakikası 2-2 biten maç uzatmalara gitti. 82’de Modric yerine oyuna giren Valverde, 98’de Real Madrid’in 3. golünü attı.

Üst üste 5. El Clasico galibiyetini alan Real Madrid finale yükseldi.

Maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Karim Benzema, El Clasico tarihine geçti.

Fransız yıldız, El Clasico’larda 10 gol ve 10 asist barajına ulaşan 2. futbolcu oldu. (11 gol&11 asist)

Lionel Messi, 26 gol ve 14 asistle Benzema’nın önünde yer aldı.

Real Madrid’in finaldeki rakibi Atletico Madrid – Athletic Bilbao maçının galibi olacak.