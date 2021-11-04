Real Madrid Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Real Madrid başarılarına bir yenisini daha ekledi. İspanyol ekibinin Şampiyonlar Ligi’nde Shakhtar Donetsk’i 2-1 yendiği karşılaşma tarihe geçti.

Rakibini Kerim Benzema’nın golleriyle mağlup eden eflatun beyazlılar, Devler Ligi’nde bin gol barajına ulaşan ilk takım oldu.

Fransız santrforun 14. dakikada attığı ilk gol, Real Madrid’in bininci golü olarak kayıtlara geçti.

Shakhtar Donetsk galibiyetiyle dokuz puana ulaşan Ancelotti’nin öğrencileri, grubunda lider durumda bulunuyor.

Bu arada kariyerini yeni bir başarıyla süsleyen Kerim Benzama, Real Madrid’i sırtlamaya devam ediyor.

2020-2021 sezonunda 14 maçta forma giyen Fransız yıldız, 13 gol 8 asistlik performansıyla takımına en çok katkıyı yapan oyuncu konumunda.