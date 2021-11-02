Radikal Değişiklikler Yapacak Durumumuz Yok

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, yarın oynanacak olan Sporting Lizbon maçı öncesi bazı açıklamalarda bulundu. Bundan önce oynanan 3 maçı da kaybeden Sergen Yalçın, bundan sonraki maçlarda da kendi oyunlarını oynayacaklarını söyledi. Sakatlıklara dem vuran Sergen hoca, yine 5 oyuncunun sakat olduğunu ve radikal değişiklikler yapmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Sporting maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli antrenör, son haftalarda alınan sonuçlardan Şampiyonlar Ligi’ndeki konuma kadar pek çok konuya değindi.

Sergen Yalçın’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Burası en zor kulvar”

“Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. En zor kulvar. Oynadığımız üç karşılaşmaya dönersek, sonuçların bizim adımıza çok iyi olmadığı ancak bölümler halinde zaman zaman tatmin edici oyunlar oynadığımız konusunda hemfikir olabiliriz diye düşünüyorum. Bazı oyunlra iyiydi ama sonuçlandırmakta zorlandık ve basit goller yedik diye düşünüyorum.”

“Oynadığımız takımlar güçlü ve iyi takımlar. Biz de kendi ülkemizin şampiyonu ve iyi takımlarından biriyiz. Bu sene de iyi ve geniş bir kadro kurduk, bunda en önemli etken Şampiyonlar Ligi’nin olması. Yaşadığımız sorunlar, sakatlıklar takım ritmini bozdu. Arka arkaya 2-3 karşılaşmaya aynı kadroyla çıkamadık. Oyuncularımız ritmini yakalayamadılar. Ligde çok kötü olduğumuzu düşünmüyorum. Bu kadar maç oynarken tabii ki sıkıntılar yaşayacağız. Önümüzde çok uzun bir süre var, oyuncularımız geri gelecekler. Huzur konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Oyuncularımızın hepsi karakterli oyuncular.”

“Radikal değişiklikler yapmayacağız”

“Çok radikal değişiklik yapacak durumumuz yok. 5-6 oyuncumuz yarın yok ama buna şükrediyoruz. Daha önce 12-13 oyuncumuz yoktu. Maalesef bu sezon çok ciddi problemler yaşıyoruz. Oyun içerisinde bunlar var. Bazen oyuncuların performansları düşebiliyor ve konsantrasyon eksikliği olabiliyor. Oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor ve doğal olarak eleştiriler fazla oluyor. Bu oyun bir sonuç oyunudur. Tabelada yazanın çok önemli olduğu bir işin içindeyiz. Umut ediyorum ki oyuncularımız geri gelecek ve toparlanacağız.”

“Maç kazanabiliriz veya kaybedebiliriz. Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Biraz da sonuçlara yönlendirebilirsek daha mutlu olacağız ama oyunumuzun belli bölümlerinin çok tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Belki bundan sonra sonuçlandırabiliriz.”

“Tabii ki Sporting’in favori olduğunu düşünüyorum. İç sahada oynuyorlar, bize karşı İstanbul’da kazandılar. Biz de eksiklere rağmen güçlü bir takımız ve güçlü oyuncularımız var. Yarın buradan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz. İnşallah bizim için iyi bir oyun, iyi bir gün olur. Şansımızın ilk iki için yüksek olduğunu söylemek şu aşamada zor.”

“Oyunumuzun sonuç vermediğini düşünmüyorum”

“Sporting iyi ve atletik oyunculara sahip. Hızlı oyunculara sahipler. İstanbul’da üç kornerden gol yedik. Yarın bu kornerlere mutlaka önlem alacağız. Orta sahada ikinci bölgeden üçüncü bölgeye hızlı geçen bir takım. Bunu engellemeye çalışacağız. Sahada güçlü olan taraf olmaya çalışacağız. İnşallah güzel bir maç olur.”

“Oyunumuzun sonuç vermediğini düşünmüyorum. Sonuçlandıramadık ama Dortmund maçına bakarsanız, geçen maça bakarsanız ilk yarım saatte çok fazla pozisyon bulduğumuzu göreceksiniz. Öne geçseydik durum farklı olurdu. Süreler ilerledikçe sonucu bulamadığınız zaman riskleri beraberinde getiriyor ve pozisyon vermeye başlıyorsunuz. Futbolda bazı hatalar olacak ki gol olsun. “

“Futbolda oyunun tamamında şans önemlidir. İyi oynarsın ama kaleciye takılabilirsin. Biraz şansın varsa girebilir, siz onu yanlış anladınız. Ne kadar iyi oynarsan oyna, şans faktörünün önemli olduğunu unutmamak lazım. “

“Kimsenin şüphesi olmasın”

“Maksimum riskleri aldıktan sonra pozisyon veriyoruz. Maç başlarında çok vermiyoruz, genelde 75’ten sonra veriyoruz. Öne geçtiğimiz karşılaşma olsaydı da bir de o bölümleri görseydik… Şans derken bundan bahsettim. O golleri kaçırmasaydık oyun nasıl gelişecekti, bunu göremedik.”

“Biz ilerleyen dönemde bireysel performansları da düzeltiriz, sonuçları da düzeltiriz. Kimsenin şüphesi olmasın.”