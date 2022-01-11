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PSG’den Ahmet Çalık için taziye mesajı

Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG), trafik kazasında yaşamını yitiren İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için taziye mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşında hayatını kaybeden futbolcunun ailesine, sevenlerine, kulübü Konyaspor’a başkent ekibinin taziyeleri ve desteği iletildi.

Ahmet Çalık’ın vefatı nedeniyle Almanya’nın Schalke 04, İspanya’nın Valencia ve Barcelona takımları ile Hırvatistan Futbol Federasyonu da sosyal medya hesaplarından taziye mesajı paylaştı.