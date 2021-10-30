PSG Son 15 Dakikada Lille’yi Devirdi

Fransa Lige 1’in son şampiyonu Lille bu sezon oldukça kötü başladı. Geçtiğimiz sezon rakip tanımaksızın galibiyetler alarak şampiyonluğa uzanan Lille, bu akşam dünya devi Paris Saint-Germain ile karşılaştı. Maçın ilk yarısında milli oyuncumuz Burak Yılmaz’ın asisti ile bulduğu golle öne geçen Lille skoru koruyamadı. PSG 74. dakikada beraberliği yakalarken, 88. dakikada ise üstünlüğü sağladı. Son 15 dakikada 2 gol birden bulan PSG, geriden gelerek son şampiyonu devirmeyi başardı.

Karşılaşmanın 31. dakikasında Burak Yılmaz’ın pasında topla buluşan Jonathan David takımını 1-0 ön geçirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını artıran ev sahibi ekip aradığı golü 74. dakikada buldu. Marquinhos ile beraberliği sağlayan Paris Saint-Germain 88’de ilk golün asistini yapan Di Maria ile 3 puana uzandı.

Bu sonucun ardından lider PSG puanını 28’e yükseltirken son şampiyon Lille ise 15 puanda kaldı.

Mücadeleye 11’de başlayan ve golün asistini yapan Burak Yılmaz, 75 dakika, Mehmet Zeki Çelik 90 dakika forma giyerken Yusuf Yazıcı sadece iki dakika süre alabildi.