Polygon (MATIC) London Güncellemesinin Ne Zaman Başlatılacağı Belli Oldu. Ethereum balinalarının gözde altcoinleri arasında yer alan Polygon (MATIC) kısa bir süre sonra London güncellemesine geçiş yapacak. Polygon zincir üstü veri sağlayıcısı Polygonscan’a göre güncelleme yaklaşık 5 gün 15 saat sonra yani 18 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Güncelleme öncesi MATIC, son iki günde yaklaşık %17 değer kazandı. Ağustos ayında Ethereum ana ağında başlatılan London güncellemesinin ardından transfer işlemleri için belirlenen işlem ücretinin bir bölümü yakılmaya başlandı. Polygon, bu güncellemeyi kendi ekosisteminde işler hale getirmek için geçen yıl Mumbai adını taşıyan test ağda bazı deneyler yaptı. Yapılan deneylerin başarılı sonuç vermesinin ardından London güncellemesi nihayet Polygon ana ağına taşınacak.

Ethereum London Güncellemesi Nedir?

EIP-1559 olarak da bilinen London güncellemesi Ağustos ayında Ethereum ana ağında başlatıldı. Güncellemenin iki önemli amacı bulunuyor. Bunlardan ilki Ethereum ağında karşılaşılan yüksek işlem ücretlerini biraz olsun düşürmekti. Ancak yatırımcılara göre London güncellemesi bu hedefine ulaşmayı başaramadı. Bu yüzden Ethereum kurucularından Vitalik Buterin 2021 yılının son döneminde bu amaç doğrultsunda yeni bir güncelleme önerisi sundu.

Ancak EIP-1559’un bir diğeri hedefi büyük bir başarı yakaladı. Güncellemenin ardından daha önce neredeyse tamamı kripto para madencilerine giden işlem ücretlerinin bir bölümü yakılmaya başlandı. Etherscan’e göre yakılan işlem ücreti payı bazı dönemlerde %83’e kadar yükseliyor. Bu yakımların ardından, daha önce sürekli artmakta olan ETH arzı ilk kez deflasyonist bir görüntü vermeye başladı.

İşlem ücretlerinde meydana gelen bu değişim, Ethereum 2.0’ın ikinci önemli dalgası olarak yorumlanıyor. London güncellemesinden önce stake havuzlarını oluşturan Ethereum, bu havuzlara yönelik ilginin yüksek olması ile kısa sürede değerini ikiye katlamayı başarmıştı. Ancak Polygon ağında henüz MATIC stake etmek mümkün değil. Polygon geliştiricileri MATIC’lerin Ethereum ve Binance Smart Chain (BSC) gibi ağlarda stake edilmesi gerektiğini belirtiyor.

MATIC Yakımlarının Etkisi Ne Olacak?

Ethereum’un aksine MATIC toplam arzı 10 milyarda sınırlı tutuluyor. Bu miktarın 6,8 milyarı şimdiden dolaşıma sunulmuş durumda. Bu nedenle yakımların başlaması halinde dolaşımdaki MATIC miktarında önemli ölçüde bir düşüş meydana gelebilir. Henüz güncellemenin bu konuda nasıl bir etki yaratacağı bilinmese de şimdiye kadar yakılan ETH miktarı bazı ipuçları sunuyor.

MATIC, London güncellemesindeki yakımları kendi katmanında ya da ortaklık kurduğu platformlarda gerçekleşen işlemler için uygulamayacak. Sadece Ethereum ana ağında gerçekleşen MATIC işlemlerinde yakımlar gerçekleşecek:

“MATIC, Ethereum birinci katmanı üzerinde bir ERC20 belirteci olduğundan, temel ücreti yakma mantığı, belirteçlerin Polygon PoS zincirinde (ikinci katman) değil, aslında kök zincirde yakılacağı şekilde uygulanmak zorunda.”

Ethereum London güncellemesinin ardından toplamda 1,4 milyonun üzerinde ETH yakıldı. Yakılan kripto para birimlerinin toplam değeri bugünün kuru ile 5 milyar doların üzerinde.

Polygon Merkeziyetsiz Finansı (DeFi) Destekliyor

Ethereum ağında faaliyet gösteren merkeziyetsiz finans platformlarının büyük bir bölümü, daha düşük işlem ücretleri sunabilmek için Polygon’un ölçekleme çözümlerini kullanıyor. Bunların arasında AAVE, Curve (CRV) ve Balancer gibi bazı önemli platformlar da yer alıyor. Bu platformlar, hem Ethereum hem de Polygon üzerinde kripto para kilitleme (TVL) özelliği sunuyor.

Polygon ekosisteminde kilitli tutulan varlıkların toplam değeri şu anda 5,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. AAVE 2,6 milyar dolarlık TVL miktarı ile bu konuda ilk sırada yer alırken onu 800 milyon dolarlık TVL ile QuickSwap izliyor.

TVL miktarında Ethereum açık ara ilk sırada bulunuyor. Ethereum’da faaliyet gösteren DeFi’lerde tutulan TVL miktarı 145 milyar dolar seviyesinde. Bu rakam 9 Kasım tarihinde 169 milyar dolara kadar yükselerek rekor kırmıştı. Tüm blok zincir platformlarında kilitli tutulan varlıkların toplam değeri ise 237 milyar dolar.