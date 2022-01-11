Polygon (MATIC) Fiyat Analizi: Kısa Vadeli Yükseliş Bekleniyor. 5 Ocak’tan bu yana, kripto para piyasalarında Bitcoin öncülüğünde aşağı yönlü momentum hız kazandı. Lider kripto para, son 24 saat içerisinde 42.000 dolarda yer alan desteği kaybederek 39.816 dolara kadar geriledi. Bu gerilemeyle beraber bir satın alma baskısı oluşsa da BTC alçalan trendi değiştiremiyor. Bu duruma paralel olarak altcoin piyasalarında da kayıplar yaşanıyor. Öte yandan Polygon (MATIC), piyasadan ayrışmaya çalışıyor. Kripto para analistleri, kısa vadede MATIC fiyatında kazanç görülebileceğini belirtiyor.

MATIC Olası Fiyat Hareketleri

Kripto para analisti Akash Girimath, Polygon fiyatının 50 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) ile 100 günlük SMA arasında sıkıştığını belirtiyor. Analist bu sıkışmaya rağmen MATIC fiyatında yükseliş momentumunun sürdüğünün altını çiziyor. Deneyimli analist, yükseliş momentumunun MATIC fiyatını %13 yükseltebileceğini düşünüyor. Öte yandan Girimath, bu yükseliş görünümün sürmesi için MATIC fiyatının 1,91 doların altına düşmemesi gerektiğini bildiriyor:

“50 günlük SMA ile 100 günlük SMA arasında görülen sıkışmaya rağmen yükseliş momentumu devam ediyor. Yatırımcılar, Polygon için 2,43 dolara doğru gerçekleşecek %13’lük bir yükselişi bekleyebilir. Ancak 100 günlük SMA’nın (1,91 dolar) altında, altı saatlik bir mum çubuğunun kapanış gerçekleştirmesi, yükseliş tezini geçersiz kılacaktır.”

MATIC Fiyatı Mini Ralliye Hazırlanıyor

MATIC 27 Aralık 2021’de 2,93 dolara ulaşarak ATH’sini gerçekleştirdi. Popüler altcoin ATH’sinin ardından yükselişine devam edemedi ve önce 2,63 dolara hemen ardından ise 2,43 dolara kadar geriledi. Böylece Polygon’un fiyat grafiğinde sert bir düzeltme görüldü. Polygon şu an bulunduğu fiyat seviyesine kadar %27’ye yakın bir değer kaybı yaşadı. MATIC şu anda 50 SMA’ya denk gelen 2,19 dolar ile 100 günlük SMA’ya denk gelen 1,91 dolar arasında işlem görüyor. Akash Girimath popüler altcoinin şu an 50 günlük SMA’yı test etmeye hazırlandığını bildiriyor. Ancak analiste göre, gerçekleşecek olan bu yükseliş bir boğa koşusu olmaktan ziyade mini bir ralli olarak görülmeli:

“MATIC fiyatı, haftalık destek seviyesi olan 1,94 dolardan sıçradı ve 50 günlük SMA’ya doğru ilerliyor. Bu durumda fiyat %10’luk bir yükseliş trendi ile 2,35 dolara yükselebilir. Bu seviyenin ötesinde, Polygon sert düzeltme gördüğü seviyeleri yeniden test edebilir ve fiyatını 2,43 dolardan 2,63 dolara taşıyabilir. Böyle bir durumda %13 fiyat artışı görülecektir. Bununla birlikte, piyasa katılımcıları MATIC fiyatını söz konusu seviyelerden büyük olasılıkla reddedecek. Bu sebeple MATIC yeniden 50 günlük SMA’dan güç alarak yeni bir test deneyecektir. Bu kısa vadeli yükseliş trendi MATIC fiyatını 2,48 dolara kadar taşıyabilir.”

Satış Baskısı Gelebilir

Polygon’un içinde bulunduğu durum on-chain verileri açısından çok parlak görünmüyor. Popüler altcoin için ağ metrikleri, ATH’den bu yana %46’nın üzerinde bir düşüş görüldüğünü işaret ediyor. Ayrıca Santiment verilerine göre Polygon uzun bir süredir ağa katılan yeni adreslerin sayısında düşüş yaşıyor. Bu durum teknik analistlerce MATIC fiyatının talep bölgesinde olmamasıyla ilişkilendiriliyor. Akash Girimath, Polygon için 2,48 dolarda kar satışlarının gerçekleşebileceğini belirtiyor:

MATIC tutan adreslerin on-chain verileri. Kaynak: Santiment

“Polygon için ağ büyümesi 4,693’ten 2,535’e düştü. Bu da yatırımcıların mevcut seviyelerde MATIC fiyatıyla ilgilenmediğini gösteriyor. Ayrıca en büyük yatırımcıları kümesi 2,82 dolar ile 2,21 dolar aralığında yer alıyor. Ortalama alım fiyatı 2,48 dolar ile 451,84 milyon MATIC tokenini işaret ediyor. Bu nedenle, bu bölgeye bir yükseliş, bu yatırımcıların satış baskısında ani bir artışa neden olabilir.”