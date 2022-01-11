Polkadot (DOT), Fantom Coin (FTM) ne zaman yükselir?

Kripto para piyasasındaki duyarlılık, çoğu kripto paranın geçen yıl Ekim ayında bazı olağanüstü kazanımlar elde etmesinin ardından Kasım ayının başından beri düşüşte. Bu süre zarfında önemli kayıplara katlandılar, ancak bugün Polkadot ve Fantom için olası bir yükseliş yönünün işaretlerini görüyoruz. Bu iki dijital para için düşüş bitti mi?

Polkadot Günlük Grafik Analizi

Polkadot, parakaninlerle ilerliyor ve parachainler farklı blok zincirleri arasında bağlantı kurduğundan, ağın birlikte çalışabilirliğini artıran beş tanesini piyasaya sürüyor. Dünyanın en önde gelen 50 fon yöneticisinden 21’i geçen yıl DOT’a aktif olarak yatırım yaptı ve onu en çok aranan kripto varlıklarından biri haline getirdi ve onu diğer DeFi paraları izledi.

Bununla birlikte, Kasım ayındaki parachain lansmanından bu yana piyasadaki duyarlılık olumsuz oldu ve DOT/USD 55 dolardan 23 dolara düştü. Bununla birlikte, o bölgedeki destek devam ediyor ve bugün fiyat 26 dolara yükselirken oradan bir sıçrama görüyoruz. Bu, Polkadot için düşüşün sonu olabilir ve bu kripto para birimini satın almak için iyi bir yer gibi görünüyor.

Fantom Günlük Grafik Analizi

FTM desteğin 2,50 doların üzerine çıktı

Fantom coin, kripto pazarındaki düşüş hissine rağmen son aylarda artan satın alma baskısı gösterdi. Kasım ayındaki gerilemenin ardından, FTM/USD Aralık ayında yükseliş trendine devam etti ve piyasa hala geri çekilirken 1,20 dolardan 3,20 dolara yükseldi.

En son geri çekilme bile diğer dijital paralardaki geri çekilmeye kıyasla zayıf kaldı. Geçen hafta bir günde Fantom ağında işlenen 1 milyondan fazla işlemle işlemler arttı. Kripto sektörü içerisinde DeFi sektörünün yükselişi, son dönemde Fantom için oldukça ilgi gördü.

Fırsatçı sermaye, yaklaşık ~%30-60 APR stabilcoinlerde yüksek getiri ile Fantom’daki çiftliği elde etmek için harekete geçti. Dolayısıyla bu, FTM jetonunu yükselişini koruyor ve 2022’de de bunu yapmaya devam edecek. Şimdi FTM, 100 SMA’dan (yeşil) sıçrayarak en yüksek desteğin üzerine çıktı, bu da yükseliş eğilimini yeniden sürdürdüğü anlamına geliyor.