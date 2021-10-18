Beşiktaş’ın yaz transfer döneminin son anlarında renklerine bağladığı yıldız oyuncu Pjanic, talihsiz bir sakatlık dönemi geçirdi. Hafta içi iyileştiğine dair haberler çıkan yıldız oyuncuyu, Sergen Yalçın Sporting Lizbon maçını düşünerek riske etmedi. Pjanic’in Sporting Lizbona’a karşı oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçında sahada olacağı öğrenildi.

Beşiktaş, son dönemlerde sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyor. Sezon oldukça iyi başlayan siyah beyazlılar, gerek Şampiyonlar Ligi’nde gerekse ligde sakatlık nedeniyle ciddi maçlar kaybetti. Artık bu sıkıntıları yaşamak istemeyen Beşiktaş’ta sevindirici haber Sergen Yalçın’dan geldi. Yarın oynanacak Sporting Lizbon maçı öncesi konuşan Sergen hoca, en önemli oyuncularından biri olan Pjanic’in iyileştiğini ve yarın oynayacağını söyledi.

Pjanic Müjdesi

Beşiktaş, yaz transfer döneminin son gününde oldukça ses getiren bir transfere imza atmış ve Barcelona forması giyen Pjanic’i renklerine bağlamıştı. Barcelona’dan kiralanan Pjanic, hızlı bir şekilde takıma adapte olmuş ve kalitesiyle Beşiktaş’ın performansında oldukça büyük bir rol üstlenmişti. Ancak siyah beyazlıların yaşadığı sakatlık sorunlarından payına düşeni alan Pjanic’de sakatlar kervanına katılmıştı. Hafta içi iyileşen Pjanic, yeniden sakatlanma riskine karşı Başakşehir maçında oynamadı.

Bu sezon hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş, yoğun maç temposunun yanında bir de sakatlık sorunlarıyla boğuşuyor. İdeal 11’i neredeyse tamamen sakat olan siyah beyazlılar, son bir kaç haftadır maçlara eksik kadroyla çıkıyor. En önemli oyuncularından biri olan Pjanic de sakat olan Beşiktaş’ta müjde Sergen Yalçın’dan geldi. Yıldız oyuncu iyileşti ve lizbon’da sahada olacak.

Oyuncularımızı Sağlıklı Bir Şekilde Yeniden Sahaya Süreceğiz

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının yarın oynayacağı Sporting Lizbon maçı öncesi bir takım açıklamalarda bulundu. Özellikle son dönemin en önemli gündemi olan sakatlıklar konusuna değinen Sergen Yalçın, oyuncuların bir çoğunun iyileştiğini ve yeniden sakatlık problemleri yaşamak için yavaş yavaş oyuncuları yeniden sağlıklı bir şekilde sahaya süreceğini açıkladı.

Beşiktaş’ta şu an sakatlığı devam eden oyuncular bulunuyor. Bu oyunculardan N’sakala’nın durumu hakkında gelen soruya cevap veren Sergen Yalçın, “N’sakala iyileşti. Onu ligdeki yabancı kuralı nedeniyle ligde oynatmıyoruz. Avrupa’da N’sakala oynayacak. Böylelikle hem oyunculara daha fazla dinlenme imkanı sağlamış olacağız. Yoğun maç temposu oyuncuların sakatlık problemi yaşamasına neden oluyor.” dedi.

Başakşehir maçından sonra sakatlandığı açıklanan Atiba ile ilgili ise; “Atiba maçtan önce ayağını çarpmış. Maçta oynatmayacaktık ama kendisi oynayabileceğini söyledi. Maçtan sonra ağrıları başladı. Milli aradan önce dönmesi zor görünüyor.” dedi.

Avrupa’da Farklı Bir Anlayışla Oynamalıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Avrupa’da başarılı olmak için farklı bir oyun stratejisi benimsemeleri gerektiğini söyledi. Türkiye’de oynadıkları oyunla Avrupa’da başarının hayal olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, daha fazla mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

“Avrupa’da Türkiye’de oynadığımız oyunla başarılı olmamız bir hayal. Daha fazla koşmalı ve daha fazla mücadele etmemiz gerek. Bunun farkındayız ama bu zamana kadar bunu başaramadık. Dortmund maçında dahi rakip bizden 5 km daha fazla koşmuş. Bizim daha fazla koşmamız lazım. Daha fazla mücadele etmemiz lazım. Bunları Lizbon maçında sahada uygulayacağız.”