PFDK’dan Konyaspor’a şok ceza

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Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinin içinde Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut’a verilen cezayla sarsıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’a ihtar cezası, İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut’a 1 resmi maç men cezası, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Umut Güneş’e 2 resmi maç men cezası ve Fenerbahçe’ye ise 32 bin TL para cezası verdi.

PFDK’nın aldığı kararlar şöyle: