Pereira gözden çıkarmıştı! İsmail Kartal güveniyor…

Vitor Pereira döneminde takımda büyük problemler yaşayan yıldız oyuncu, İsmail Kartal ile beraber yeniden önemli roller üstlenmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışında geçici çözüm, sezon sonuna kadar göreve getirilen İsmail Kartal olmuştu. “Fenerbahçe ’nin bana ihtiyacı olduğu her alanda kayıtsız ve şartsız göreve hazırım” diyerek iş başı yapan tecrübeli çalıştırıcı hemen kolları sıvadı.

Sarı- Lacivertliler’i zaten yakından takip eden başarılı hoca, oyuncularıyla bir araya geldikten sonra ilk teşhisi koydu. İsmail Kartal, Fenerbahçe’de şu anda teknik, taktik sıkıntılardan önce çözülmesi gereken ilk sorunun psikolojik olduğu düşüncesinde.

60 yaşındaki teknik adam, futbolcular üzerinde ciddi bir ‘kazanamama stresi’ olduğunu ve bunun da saha içinde basit hatalara yol açtığı görüşünde.

Kartal, oyuncularına, “Sezonun bugüne kadarki bölümünü unutun. Kafanızdaki tüm kötü düşünceleri bir kenara bırakın. Sezonun ikinci yarısı önümüzde duruyor. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Eğer ümidimizi yitirirsek, Fenerbahçelilik ruhundan koparsak, işte bu sonun başlangıcı olur. Sizden ilk beklentim, maçlarda tüm enerjinizi sahaya yansıtmak. Arkamızda büyük Fenerbahçe taraftarı olacak. Bunu başardığımız anda her şey yoluna girecek” ifadelerini kullandı.

Fanatik’in verdiği habere göre bir numaralı oyuncu beklendiği gibi kaptan Mesut Özil olacak. Dünyaca ünlü yıldızın yetenekleri kadar, arkadaşlarının kendisine duyduğu büyük saygı; takım üzerinde fazlasıyla etkili olmasını sağlıyor. Kartal da bundan yararlanmayı planlıyor.

Başarılı teknik adam ayrıca Mesut dışında yerli İrfan Can kendisine saha içi ve dışında destek verecek isim olarak belirledi. İsmail Kartal’ın önceliklerinden biri de Milli yıldızın performansını ve fizik kalitesini kısa sürede artırmak olacak.

Tecrübeli hoca, özellikle Mesut-İrfan ikilisinin formlarını yükseltmeleri halinde hücumda pozisyon üretme sorununu rahatça çözeceklerine inanıyor.

Yabancı futbolcuların liderliğini ise Luiz Gustavo yapacak. Sambacı da zaten Mesut gibi takımın kaptanlarından biri. İsmail Kartal, Gustavo’nun tecrübesi ve lider kişiliğinden sonuna kadar yararlanmayı planlıyor.