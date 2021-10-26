Pereira 3’lü Savunmada Israr Edecekse Derhal Gönderilmeli

Fenerbahçe’nin efsane oyuncularından biri olan Rıdvan Dilmen, yorumcusu olduğu televizyon programında Fenerbahçe ile Alanyaspor arasında oynanan maçı değerlendirdi. Başından beri Fenerbahçe’nin 3’lü savunma düzenine uygun bir takım olmadığını savunan Rıdvan dilmen, Pereira’yı yine sert bir şekilde eleştirdi. “Ali Koç’un yerinde olsam, Pereira 3’lü savunmada diretiyorsa tazminatını verir yollarım.” diyen dilmen açtı ağzını yumdu gözünü.

3’lü veya 5’li oynamanın Fenerbahçe kadrosuna ters olduğunu belirten Rıdvan Dilmen, “Fenerbahçe, top rakipteyken 5’li savunma oynamak istedi dünya futbolu da böyledir ancak bu oyuncu grubuyla 5’li oynanmaz. Osayi ile Ferdi ile olmaz. Ferdi ile bu sistem olmaz, hiç suçu yok. Bilmiyor ki savunma yapmayı, kademeye girmeyi.” dedi.

“Bu kadroda Mesut Özil’i oynatmam”

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mesut Özil’in bu sistemde oynamasının doğru olmadığını belirten Dilmen, şu ifadeleri kullandı.

“Ben Pereira olsam, bu takımda şu kadroda Mesut’u oynatmam. Yazık olur bu sistemde. Mesut’a özel bir sevgim vardır. Ama bu takımda yakarsın Mesut’u oynatırsan. Mesut’un karşılığı serbest oyuncudur.”