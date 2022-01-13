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Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray’ı destekleyeceğim

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, görüntülü görüştüğü Pep Guardiola’dan eski yardımcısı Domenec Torrent’i dinledi, doğru kararı verdiğine ikna oldu. Guardiola, Galatasaray’ı destekleyeceğini de söyledi. İspanyol gazeteci Cordula Reinhardt da Torrent hakkında SÖZCÜ’ye değerlendirmede bulundu.

Pep Guardiola: Artık ben de Galatasaray’ı destekleyeceğim

Galatasaray’ın Domenec Torrent tercihi kamuoyunda sürpriz olarak yorumlansa da arka planda yoğun bir çalışma olduğu biliniyor. Sürecin detaylarını SÖZCÜ açıklıyor…

Başkan Burak Elmas ve ekibi, Torrent’i ilk etapta Fatih Terim’e yardımcı olması için düşünüyordu. Daha sonra Terim’le yolların ayrılması gündeme geldi. Elmas’ın önünde zor bir karar vardı. İspanyol çalıştırıcı, Galatasaray’ı devralmaya hazır mıydı? Burak Elmas ekibiyle son sözü söylemeden, onu en iyi tanıyan isme sordu; Man.City menajeri Pep Guardiola’ya…

“DİSİPLİNLİ VE ÇALIŞKAN”

Domenec Torrent, Guardiola ile 2007’de başlayan ve 11 yıl süren yol arkadaşlığında onun adeta sağ kolu haline gelmişti. Burak Elmas, Pep Guardiola ile ‘Zoom’ üzerinden Torrent’in özelliklerini ve yapabileceklerini konuştu. Dünyanın en iyi aktif teknik adamı olarak gösterilen ‘Pep’, eski yardımcısı için “Çok önemli bir taktisyen. Disiplinli ve çalışkan. ‘Dome’ kesinlikle doğru tercih olacaktır. Maçlarını izleyeceğim. Artık ben de Galatasaray’ı destekleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Elmas’ı doğru ismi seçtiğine ikna etti.

“PEP’IN İÇİNDEKİ SES”

İspanyol gazetesi Mundo Deportivo’dan Cordula Reinhardt, SÖZCÜ’ye yaptığı Torrent değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

  • Pep Guardiola, 2007’de B takımının başına geçtiğinde Domenec Torrent’i analizci olarak görevlendirmişti. Bunun en önemli nedeni Torrent’in rakibi çözmedeki ustalığıydı. Hücumdan savunmaya, duran toptan nasıl penaltı kullandıklarına kadar raporunu sunar, Pep de takımını buna göre hazırlardı. Bu çalışma biçimi Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City’de de devam etti.
  • Torrent, zamanla taktik konusunda da devreye girmeye başladı. Onun tavsiyesiyle Messi’nin sahte 9 oynadığı maçta, Barcelona, Real Madrid’i adeta sahadan silmişti. Torrent için “Pep’in içindeki ses” demek mümkün. Kariyeri boyunca Guardiola’nın özellikle rakip konusunda Torrent’in tavsiyelerinin aksine hareket ettiği tek bir maç bile yok.
  • Guardiola, 2018 yılında Dome diye hitap ettiği Torrent’e “Artık takım çalıştırabilecek seviyedesin” demişti. Hatta geçen yaz Torrent, ciğeri gibi bildiği Barcelona’yı çalıştırabileceğini ancak isminin zayıf olması nedeniyle bunun mümkün olmadığını belirtmişti.
  • Torrent, takımını maç maç hazırlar ve değişken taktik uygular. Rakibini analiz etmede dünyanın en iyilerinden biridir ve özellikle maça yakın günlerdeki idmanları buna göre belirler. 4-3-3 tiki taka sisteminin Xavi ve Iniesta olmadan da başarı getireceğine inanır. Zaman zaman 3-2-2-3’ü de uygular. Savunma hücumdan başlar prensibine inanır ve rakibi ağır presle boğmayı hedefler.

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