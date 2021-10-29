Önemli Olan Başarıyı Devam Ettirebilmek

Sezona oldukça iyi bir başlangıç yapan Pınar Karşıyaka’nın koçu Ufuk Sarıca, başarının değerli olabilmesi için devam etmesi gerektiğini vurguladı. Hedeflerinin hep daha iyiye gitmek olduğunu söyleyen sarıca, başarı elde ettikçe çıtayı bir daha yukarı çıkaracaklarını söyledi.

Kariyerinde daha önce 2012-2016 yılları arasında Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 28 sene sonra Süper Lig şampiyonluğu kazandırıp, tarihinde ilk kez Avrupa’da finale ve Euroleague’e taşıdığı Karşıyaka’yı 3 yıldır yine zirvelere ortak, finallere abone yapan Ufuk Sarıca, açıklamalarda bulundu.

Avrupa’da 2020 yılında şampiyonluğa giderken pandemiye takılan, geçen sezon da Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Kaf-Kaf’ta Sarıca, yine hedefsiz olmayacaklarını söyledi.

Son 3 yıldaki başarının sistemin getirisi olduğunu belirten Sarıca, şunları aktardı:

“Bizim daha önce de 2012-2016 arasında başlangıç, gelişim, üzerine koyarak ilerleyiş ve daha büyük başarılara giden bir sistemimiz vardı. Kulüp 4 sene sonunda ilk kez Euroleague’e gitmişti. Açıkçası biz yine aynı sistemle başarıları elde etmeye devam edebildik. Sürdürülebilir başarı çok önemli.

Esasında söylememiz gereken bu. Çünkü sporda günlük veya 3-5 maçlık, 3-4 aylık periyotlarda çıkışlar olabiliyor ama bizim bu sene 3’üncü senemiz ve 3 senedir hem Süper Lig’de hep ilk 3’ün içinde olan bir takım var, hep yukarıları paylaşan bir takım var hem de Avrupa’da oynadığı her kupada başarılı olan bir takım var. Avrupa’da pandemiden dolayı yarıda kalan sezonda biz kupaya çok yakındık.

Geçen sene finalimiz var. Pek de favori gösterilmediğimiz bir dönemde final oynadık. Bu sene de kupaya iyi başlangıcımız var. Sonuçta söylemek istediğim sürdürülebilir başarıyı, devamlılığı sağlayabilmek önemli, biz de bunu sağladık”

Bu sene fazla sayıda oyuncularının değiştiğini hatırlatan Ufuk Sarıca, “Ancak temel şeyleri oturtup sezona iyi bir başlangıç yaptık ve bunun da devamında elimizden geleni yapacağız. Bizim bir marka oluşumuz, sürdürülebilir başarı hedeflememiz, oralarda oluşumuz oyuncular için bir tercih sebebi oldu. Aynı zamanda oyuncuların bize olan güveni, inancı, karşılıklı ilişkiler de önemli bir faktör.” dedi.