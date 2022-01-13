TR Futbol

Son Dakika Spor Haberleri
Home Basketbol Ömer Faruk Yurtseven doubledouble yaptı Miami Heat kazandı

Ömer Faruk Yurtseven doubledouble yaptı Miami Heat kazandı

Basketbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Miami Heat, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven’in “double-double” yaptığı maçta Atlanta Hawks’ı 115-91 yendi.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Hawks deplasmanında 13 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 1 blokla oynayan Ömer Faruk Yurtseven, Heat’in galibiyetinde pay sahibi oldu.

İlk 5’te başlayan ve yaklaşık 29 dakika görev yapan milli basketbolcu, üst üste 12 maçta çift haneli ribaunt istatistiğine ulaşmayı başardı.

Art arda 3, bu sezon 26 galibiyete ulaşan Doğu Konferansı üçüncüsü Heat’te Tyler Herro 21 sayı, 11 asist, 9 ribaunt, Caleb Martin 18 sayı, 10 ribaunt üretti.

Hawks’ta John Collins’in 16, Bogdan Bogdanovic, Trae Young ve De’Andre Hunter’ın 15’er sayısı sezonun 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

Furkan Korkmaz’ın 14 sayısı 76ers’a yetmedi

Charlotte Hornets, milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın görev yaptığı Philadelphia 76ers’ı 109-98 yendi.

Peş peşe 4. olmak üzere 23. galibiyetini elde eden Hornets’ta Gordon Hayward 30 sayı, 7 asist, 4 ribaunt, Terry Rozier 22 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Miles Bridges 21 sayı, 8 ribauntluk performans sergiledi.

Yedi maçlık galibiyet serisi sona eren ev sahibi 76ers’ta Joel Embiid’in 31 sayı, 6 ribaunt, Tobias Harris’in 17 sayı, 8 ribauntluk katkıları sezonun 17. yenilgisini önleyemedi. Furkan Korkmaz ise yaklaşık 27 dakika süre aldığı mücadeleyi 14 sayı, 1 asistle tamamladı.

Cedi Osman’dan 8 sayı

Milli oyuncu Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Utah Jazz deplasmanında 111-91 galip geldi.

Sezonun 24. galibiyetini alan Cavaliers’ta Darius Garland 11 sayı, 10 ribaunt, 15 asistle kariyerinin ilk “triple-double” performansına imza attı. Lamar Stevens 23 sayı, 7 ribaunt, Lauri Markkanen 20 sayı, 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Cedi Osman ise 31 dakikaya yakın sahada kaldığı müsabakada 8 sayı, 1 ribaunt, 2 top çalmayla mücadele etti.

Üst üste 4 olmak üzere toplamda 14. maçını kaybeden Jazz’da Jordan Clarkson 22, Eric Paschall 18, Donovan Mitchell 17 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Indiana Pacers-Boston Celtics: 100-119

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 98-109

Washington Wizards-Orlando Magic: 112-106

Atlanta Hawks-Miami Heat: 91-115

New York Knicks-Dallas Mavericks: 108-85

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 124-128

Utah Jazz-Cleveland Cavaliers: 91-111

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 112-138

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers: 125-116

Related Posts

Türkiye Basketbol Federasyonu koronavirüs protokolünü güncelledi

Basketbol 13 Ocak 2022 0 Comment
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) koronavirüs protokolünde değişiklik yaptı. TBF’nin yaptığı değişikliğe göre, maçın başlangıç saatine 48 saatten az kalan durumlarda…

NBA’de Memphis Grizzlies’ten üst üste 10. galibiyet

Basketbol 12 Ocak 2022 0 Comment
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Memphis Grizzlies, sahasında Golden State Warriors’ı 116-108 yendi. NBA’e 6 maçla devam edildi. Grizzlies, yıldız oyuncusu…

Anadolu Efes Avrupa kupalarında 746. randevuda

Basketbol 12 Ocak 2022 0 Comment
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nin 21. haftasında 13 Ocak Perşembe deplasmanda İspanya’nın Barcelona takımıyla karşılaşacak. Barselona kentindeki Blaugrana Spor Salonu’nda…

Fenerbahçe Beko, Olympiakos’u rahat devirdi: 94-80

Basketbol 11 Ocak 2022 0 Comment
Euroleague’in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Olympiakos’u 94-80 mağlup ederek 8. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko, EuroLeague 20. hafta…

THY Avrupa Ligi’nde iki maç daha ertelendi

Basketbol 11 Ocak 2022 0 Comment
Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 21. haftasında Zalgiris-Kızılyıldız ve AX Armani Exchange Milan-UNICS Kazan maçları, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Organizasyonun internet…

Furkan Korkmaz’lı Philadelphia 76ers seriye devam etti

Basketbol 11 Ocak 2022 0 Comment
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Houston Rockets’ı 111-91 mağlup etti. NBA’e 7…

NBA’de Türk rüzgarı

Basketbol 11 Ocak 2022 0 Comment
Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven, NBA’de en iyi çaylaklar sıralamasına 9. ve 10. sıradan girdi. Cedi, Cavaliers’a; Furkan da…

Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçına COVID-19 ertelemesi

Basketbol 11 Ocak 2022 0 Comment
Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı, koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.…

Beşiktaş Icrypex evinde galip

Basketbol 9 Ocak 2022 0 Comment
ING Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Beşiktaş Icrypex, Bahçeşehir Koleji’i 82-69 mağlup etti. Karşılaşamaya etkili başlayan Beşiktaş, süre alan tüm…

Ömer Faruk Yurtseven, NBA rekoruna ortak oldu

Basketbol 9 Ocak 2022 0 Comment
NBA’de Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven, 11 maç art arda 12 ve üstünde ribaunt alarak çaylak yılında böyle…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir