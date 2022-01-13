Ömer Faruk Yurtseven doubledouble yaptı Miami Heat kazandı

Türkiye Basketbol Federasyonu koronavirüs protokolünü güncelledi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) koronavirüs protokolünde değişiklik yaptı. TBF’nin yaptığı değişikliğe göre, maçın başlangıç saatine 48 saatten az kalan durumlarda…

Anadolu Efes Avrupa kupalarında 746. randevuda Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi’nin 21. haftasında 13 Ocak Perşembe deplasmanda İspanya’nın Barcelona takımıyla karşılaşacak. Barselona kentindeki Blaugrana Spor Salonu’nda…

THY Avrupa Ligi’nde iki maç daha ertelendi Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 21. haftasında Zalgiris-Kızılyıldız ve AX Armani Exchange Milan-UNICS Kazan maçları, koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Organizasyonun internet…

Furkan Korkmaz’lı Philadelphia 76ers seriye devam etti Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Houston Rockets’ı 111-91 mağlup etti. NBA’e 7…

NBA’de Türk rüzgarı Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven, NBA’de en iyi çaylaklar sıralamasına 9. ve 10. sıradan girdi. Cedi, Cavaliers’a; Furkan da…

Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçına COVID-19 ertelemesi Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 21. haftasında 14 Ocak Cuma günü oynanması planlanan Fenerbahçe Beko-ALBA Berlin maçı, koronavirüs vakaları sebebiyle ertelendi.…

Beşiktaş Icrypex evinde galip ING Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Beşiktaş Icrypex, Bahçeşehir Koleji’i 82-69 mağlup etti. Karşılaşamaya etkili başlayan Beşiktaş, süre alan tüm…