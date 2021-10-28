Olympiakos Fenerbahçe Beko basketbol maçı canlı izle Bein Sports Haber

Euroleague 2021-22 sezonu 7. hafta maçında Yunanistan ekibi Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Saat 21:00’da başlayan basketbol maçı Bein Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı şifresiz canlı izle.

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta hangi kanalda?

Olympiakos ile Fenerbahçe Beko, Euroleague’de 2021-22 sezonunun 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı saat 21:00’de başladı ve bein sports haber kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

İki takım arasında oynanan son maçı Fenerbahçe 76-71 kazanmıştı.

Olympiakos son resmi maçında Alba Berlin’i 87-83 mağlup etmişti. Fenerbahçe Beko ise evinde Barcelona’ya 76-74 yenilmişti.