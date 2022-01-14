Olaylı ayrılık sonrası yeni takımına imza attı

Alacaklarının ödenmediği için başvurarak Bursaspor’la devam eden sözleşmesini tek taraflı fesheden İsmail Çokçalış Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile anlaştı.

21 yaşındaki defans oyuncusu Adana Demirspor ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Bursaspor ise mali yükümlülüklerini yerine getirdiği gerekçesiyle TFF’ye bu transfer için itiraz etmesi bekleniyor.

Takımımız son olarak Bursaspor forması giyen, U 21 Milli takımımızda görev yapan 21 yaşındaki genç oyuncu İsmail Çokcalış ile 3.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.#AdanaDemirspor pic.twitter.com/emBbzeUqXE

— Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 14, 2022