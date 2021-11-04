Okay Yokuşlu Barcelona karşısında galibiyete inanıyor

Okay, LaLiga’ya verdiği röportajda, Barcelona’nın bu seneki durumuna rağmen çok iyi bir takım olduğunun altını çizdi.

“Bu sezon istedikleri yerde olmasalar da Barcelona her zaman kaliteli bir ekip, dünyanın da en iyi takımlarından bir tanesi. Ama biz de bu maça iyi hazırlanacağız, çünkü seyircimizin önünde evimizde oynayacağız. Amacımız üç puanı kazanmak ve bunu da yapabilecek güce sahibiz. İstedikleri yerde değiller ama isim isim baktığınız zaman çok kaliteli isimlere sahipler. Biz de evimizde oynayacağız, içeride iyi bir oyunumuz var, taraftarımızın da desteğiyle maçı kazanmaya çalışacağız.”

“Umarım bu oyunu devam ettirip, puanları da toplamaya başlarız”

Okay Yokuşlu, son 5 haftada 1 galibiyet aldıklarının hatırlatılması üzerine konuştu.

“Takımımız iyi, lige iyi başladığımızı düşünüyorum. Son haftalarda puanlar gelmese de maçlarda iyi mücadele ediyoruz ve takım olarak iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Ben de takıma yardım etmeye çalışıyorum. Umarım bu oyunu devam ettirip, puanları da toplamaya başlarız.”

“LaLiga’da olmaktan çok mutluyum”

Okay, Celta Vigo’da çok iyi bir ortam olduğunu aktardı. Milli futbolcu, don olarak LaLiga’da çok mutlu olduğunu aktardı.

“Kulüp kendine özgü bir kulüp, şehrin benimsediği bir kulüp. Buradaki insanlar kulübe bağlı ve kulübü destekliyor. Burası bir aile kulübü gibi. LaLiga dünyanın en iyi ve kaliteli liglerinden bir tanesi. Bunu oynanan her maçta görebiliyorsunuz. LaLiga’da olmaktan çok mutluyum. Birçok tecrübe edindim. Bu sezon dördüncü sezonum. Çok kaliteli bir lig.”