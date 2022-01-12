Odasını hazırladılar! Morutan’ın yeni takımını yazdılar

Sezon başında FCSB’den Galatasaray’a 3.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Olimpiu Morutan eski kulübüne dönüyor.

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Rumen basını transferin detaylarını aktardı.

Prosport‘un özel haberine göre Galatasaray, Morutan’ı kiralık göndermek istiyor. Sarı-kırmızılı yönetim Morutan’ın eski kulübü FCSB ile kiralama için anlaşmaya vardı. Ancak kiralık süresinin ne kadar olacağına henüz karar verilmedi.

Haberde Galatasaray’ın Morutan’ın performansından memnun olmadığı ve kiralık göndermek istediği yazıldı.

FCSB Morutan için kiralama bedeli ödemeyecek, ancak oyuncunun maaşını karşılayacak.

22 yaşındaki futbolcunun dönmesine sevinen Gigi Becali, Morutan’ın odasının hazırlattı. Rumen oyuncu Andrei Cordea’nın odasında kalacak.

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