Nwakaeme’ye Sürpriz Talip

Trabzonspor’un en önemli oyuncularından biri de kuşkusuz Nwakaeme. Hücum hattının en yaratıcı oyuncularından biri olan Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla diğer kulüplerin de ilgisini çekiyor. Trabzonspor’da bu sezon 10 maça çıkan ve 6 gol 2 asistle 8 gole doğrudan katkı sağlayan yıldız oyuncuya Galatasaray’ın da talip olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Sezon başında büyük bir revizyona gidip genç bir kadro kuran Galatasaray , oyun değiştirecek, tecrübeli birkaç isim de geniş rotasyonda bulundurmak istiyor. Halihazırda Babel, Aanholt, Feghouli, Arda gibi tecrübeli yıldızlar sarı-kırmızılı takımda yer alırken, Cim Bom’da sirkülasyon devam edecek.

Flaş iddia: Nwakaeme’nin menajeriyle görüşüldü

Bir yandan rekabetçi kimliğini devam ettirmeyi bir yandan da geleceğin güçlü Galatasaray takımını inşa etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda bir transfer girişimi daha yaşandığının bilgisi edinildi.

Trabzonspor ‘da 2018 yılından bu yana forma giyen ve taraflı tarafsız birçok futbolseveri kendisine hayran bırakan Anthony Nwakaeme için nabız yoklandı.

Somut bir sonuç alınamadı

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 1989 doğumlu futbolcunun menajeriyle görüşüldü ancak somut bir sonuç alınamadı. Trabzonspor camiası da yönetimin bir an önce Nwakaeme ile sözleşme yenilemesini bekliyor. Tecrübeli futbolcu da bordo-mavililerle yeniden masaya oturmaya çok yakın.