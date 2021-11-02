Nottingham Forest Sheffield United maçı canlı izle İngiltere Championship’in 16. Haftasında, Nottingham Forest evinde, Sheffield United’i konuk edecek. City Ground Stadium’da oynanacak müsabaka 22.45’te başlayacak.

Nottingham Forest Beraberliği Kurtardı

Ligde son olarak Quenns Park Rangers deplasmanına konuk olan Nottingham Forest, sahadan 1-1 beraberlik ile ayrıldı. Karşılıklı atakların ve pozisyonların yaşandığı mücadelede ilk yarının son dakikasında yedikleri gole, maçın son dakikalarında cevap verdiler ve müsabakadan 1 puanı kurtararak ayrıldılar. Bu beraberlik ile 18 puana yükseldiler ve ligde 18. sırada kendilerine yer buldular. Şimdi Sheffield United’ı konuk edecekler ve evlerinde 3 puan için oynayacaklar. Bu sezon iç saha maçlarına baktığımızda; 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Karşılaşma öncesinde Jordi Osei Tutu ve Loic Mbe Soh’un sakatlıkları bulunuyor.

Sheffield United Evde Yok

Sheffield United, evinde oynadığı son mücadelesinde Blackpool’a 1-0 kaybetti. Karşılaşma boyunca saha kötü mücadele etmemelerine rağmen eline geçen fırsatı iyi değerlendiren rakiplerine boyun eğmek zorunda kaldılar. Bu mağlubiyet ile 18 puanda kaldılar ve ligde averaj ile 17. sırada yer aldılar. Şimdi Nottingham Forest deplasmanına konuk olacaklar. Bu sezon deplasman karnelerine baktığımızda; 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Sander Berge, Oliver McBurnie ve Jack O’Connell’in sakatlıkları bulunuyor.

İddaa Tahmini

İki takımında hücum güçleri yüksek. Savunmada ise sıkıntılar yaşıyorlar. Müsabaka 2.5 gol barajının aşılmasını bekliyorum.