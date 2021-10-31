Nefes Kesen Derbide Fenerbahçe Galibiyete Uzandı

Sultanlar Ligi’nde bu hafta derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk ettiği karşılaşma nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. 5. sete kadar oynanan mücadelede gülen taraf sarı lacivertliler olurken, voleybolseverler de kıran kırana bir mücadeleye tanık oldu.

Misli.com Sultanlar Ligi’nde 6’ncı hafta heyecanı sürüyor. Haftanın maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk etti.

TRT SPOR Yıldız ekranından voleybolseverlerle buluşan ve heyecan fırtınasına sahne olan dev derbide kazanan 3-2’lik skorla Fenerbahçe Opet oldu.

Karşılaşmanın ilk setinde Lazereva ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, seti 25-18 aldı ve 1-0 öne geçti. İkinci ve üçüncü setlerde sarı-kırmızılı takım Caratasu ve Vasilantonaki’nin smaçlarıyla skor üretti. İki seti de 25-20’lik skorlarla üstün tamamlayan Galatasaray, 2-1 öne geçti.

Dördüncü sete iyi başlayan Fenerbahçe, üstünlüğünü korudu ve seti 25-21 alarak skora 2-2’lik beraberlik getirdi. Karar setinde etkili servisler atan sarı-lacivertli takım, 15-11 üstünlük kurarak maçı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe’de Fedorovtseva ile Lazereva 21’er sayıyla galibiyette önemli rol aldı. Galatasaray’da ise Vasilantonaki’nin 28, Caratasu’nun 27 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Bu skorla sarı-lacivertli ekip 6. haftada 5. galibiyetini alırken sarı-kırmızılılar 2. kez mağlup oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Topal

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazereva (Gizem Örge, Cansu Çetin, Buse Ünal, Tutku Yüzgenç, Cristina)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Sude Demirel, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 25-18, 20-25, 20-25, 25-21, 15-11

Süre: 128 dakika (24, 31, 25, 29, 19)