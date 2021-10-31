Nefes darlığı yaşayan Agüero hastaneye kaldırıldı

Barcelona’nın Alaves ile 1-1 kaldığı maçta sağlık sorunu yaşayan Sergio Agüero, oyundan alınarak hastaneye kaldırıldı.

İspanya La Liga’nın 12’nci haftasında Barcelona sahasında Deportivo Alaves’i konuk etti. Kötü günler geçiren Katalan ekibi, bir şok da Deportivo maçında yaşadı. Mücadelenin ilk yarısında göğüs rahatsızlığı yaşayan ve nefes almakta zorlanan Agüero, 41’inci dakikada yerini Coutinho’ya bıraktı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Arjantinli yıldız oyuncu, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Barcelona’dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

La Liga’da teknik direktör değişikliğine giden Barcelona sahasında Alaves ile 1-1 berabere kaldı. Maça ilk 11’de başlayan Sergio Agüero 41. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Rakip oyuncuyla ikili mücadeleye giren Arjantinli golcü başının dönmesiyle sendeledi. Kendini yere bırakan Agüero oyuna birkaç dakika devam ettikten sonra 41. dakikada yerini Coutinho’ya bıraktı.

Yapılacak tetkiklerden sonra Sergio Agüero’nun durumu netlik kazanacak.

Barcelona 10. sıraya geriledi

Barcelona, Ronald Koeman ile yollarını ayırdıktan sonra takımın geçici teknik direktörü Sergi Barjuan yönetimindeki ilk maçına, La Liga’nın 12. haftasında Alaves karşısında çıktı.

Ev sahibi ekip, 49. dakikada Memphis Depay’ın golüyle 1-0 öne geçti. Alaves, bu gole 52. dakikada Luis Rioja ile cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Galibiyet hasreti üç maça çıkan Barcelona 16 puanla 9’uncu, Alaves ise 10 puanla 16’ncı sırada yer aldı.

Serigo Agüero’nun Barcelona kariyeri

10 yıllık Manchester City kariyerini sonlandırarak Barcelona’ya transfer olan Sergio Agüero sakatlık nedeniyle iki buçuk ay forma giyemedi.

Arjantinli Barcelona formasıyla ilk maçına 17 Ekim’de Valencia karşısında çıktı. Real Madrid derbisinde 1 gol atan Agüero, Rayo Vallecano maçında 90 dakika forma giydi.