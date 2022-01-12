Galatasaray’da Necati Ateş’ten ayrılık açıklaması

Galatasaray’da Fatih Terim’in gidişi sonrası bir ayrılık daha yaşandı. Fatih Terim’in yardımcılarından Necati Ateş yaptığı paylaşımla Galatasaray camiasına teşekkür etti.

Necati Ateş, Galatasaray’dan ayrılığı duyurdu. Necati Ateş, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Hayat; ayağımı yerden kesen, evlatlarıma örnek olduğum, gurur duyduğum ve çok çalışarak, emeklerimin karşılığını aldığım pek çok sevinç yaşattı.

Galatasaray; hem sahanın içinde hem de sahanın kenarında hizmet verdiğim, acısıyla tatlısıyla yılmadan mücadele ettiğim, bir gün bile vazgeçmediğim ve her zaman varlığına şükrettiğim bir sevda oldu.

Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim.💛❤️”