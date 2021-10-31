NEC Nijmegen Groningen maçı canlı izle Bilyoner Canlı maç izle Hollanda Eredivisie’in 11. Haftasında, geçtiğimiz haftayı galibiyet ile kapatan iki takımın mücadelesinde NEC Nijmegen evinde, Groningen’i konuk edecek. De Goffert Stadion’da oynanacak müsabaka 16.30’da başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

NEC Nijmegen Kupada Turladı

Ligde son olarak Twente deplasmanına konuk olan NEC Nijmegen, müsabakadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Karşılaşmada savunma kalmayı tercih eden ve hızlı hücumlar ile etkili olmaya çalışan Rogier Meijer’in öğrencileri, bu taktiklerinde başarılı oldular ve sahadan 3 puan ile ayrıldılar. Ardından Hollanda Kupasında Capelle’yi 3-0 yenerek üst tura isimlerini yazdırdılar. Şimdi ligde Groningen’i konuk edecekler ve evlerinde kazanmak için oynayacaklar. Bu sezon iç saha performanslarına baktığımızda; 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Dirk Proper, Mikkel Duelund, Mathias De Wolf ve Rens van Reijden’in sakatlıkları bulunuyor.

Groningen’den Önemli Galibiyet

Groningen, ligde son mücadelesinde AZ Alkmaar’ı 2-0 yenmeyi başardı. Danny Buijs’in öğrencileri, özellik ile güçlü rakipleri karşısında ikinci yarıda zor anlar yaşasalar da her iki yarıda buldukları 1’er gol ile sonuca gitmeyi bildiler. Ardından Hollanda Kupasında Helmond’u evlerinde 4-0 yendiler ve tur biletini ceplerine koydular. Şimdi NEC Nijmegen’e konuk olacaklar ve sahadan en azından yenilmeden ayrılmaya çalışacaklar. Bu sezon dış saha maçlarına baktığımızda; 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Karşılaşma öncesinde Radinio Balker, Laros Duarte ve Mike te Wierik’in sakatlıkları bulunuyor.

Bahis Tahmini

Groningen’in dış saha performansı pek iç açıcı gözükmese de; Ajax ve PSV Einhoven deplasmanlarına çıktıklarını göz ardı etmemek lazım.Ben müsabakada eşitliğin bitiş düdüğü ile bozulmayacağını ve tarafların puanları paylaşacağını düşünüyorum.