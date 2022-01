Near Protocol (NEAR) Coin Yükselişini Sürdürebilecek mi?

Near Protocol (NEAR) Yükselişini Sürdürebilecek mi? Uzmanlar Açıkladı. Kripto para piyasasında birçok altcoin projesi yeni yıla olumsuz bir başlangıç yapmış olsa da Near Protocol (NEAR) bu süreçte yakaladığı yükselişle birlikte tüm dikkatleri üzerine çekti. Popüler blok zincir projesi yeni günde ise yakaladığı ivme ile birlikte 16,90 dolar seviyelerine kadar yükselmeyi başardı. Piyasa analistleri, yeni günde paylaştıkları analizlerinde NEAR için önemli destek ve direnç seviyelerini açıkladı.

Kripto para birimleri yeni günde kayıplarını sınırlamaya çalışıyor. Aralık ayında yaşanan büyük düşüş sonrası birçok altcoin, rekor seviyelerinden oldukça uzaklaşmış durumda. Birçok altcoin projesi bu süreçte %50’ye yakın değer kaybı yaşamış ve yatırımcılarını endişelendirmişti. Kripto para birimlerini çoğunluğunun aşağı yönde hareket ettiği bu süreçte bazı altcoinler ise kısa süreli yükselişler yaşamıştı.

Ancak bu süreçte yükseliş trendini genele yayan nadir projelerden biri ise Near Protocol olmuştu. Aralık ayı genelinde 8 dolar seviyelerinde işlem gören blok zincir projesi, yılın son haftasında hızla yükselişe geçmiş ve bu süreçte fiyatını ikiye katlayarak 16 dolar seviyelerini yakalamayı başarmıştı. Bu olumlu grafiğini yeni yıla da taşıyan NEAR yaşadığı küçük bir düzeltme sonrası, yeniden yukarı yönde hareketlendi. Hafta sonu kısa bir süre 13 dolar seviyelerinde işlem gören altcoin, yeni günde yeniden 16 dolar seviyelerini yakalamayı başardı.

Near Protocol Boğaları 18 Doları Aşmayı Hedefliyor

Son hareketler ile birlikte altcoinin yükselişine devam edip edemeyeceğine yönelik sorular üzerine ise piyasa analistleri teknik analizlerini okuyucularıyla paylaşmaya başladı. Popüler kripto para piyasası analistlerinden Duo Nine, son iki gündeki %20’lik yükseliş sonrası NEAR için direnç bölgesinin 18 dolar seviyesi olacağını belirtti. Ünlü analist teknik göstergeler ile birlikte piyasadaki beklentinin Near Protocol için olumlu olduğunu belirtirken, bu beklentiyle birlikte fiyat rekorunun kırılabileceğine de dikkat çekti;

“Son iki gündeki güçlü alım NEAR’ı 16 dolara itti. Günlük RSI daha yüksek dipler yapıyor ve şu anda yükseliyor. Şimdiye kadar 18 dolardaki direnç, kripto para biriminin yeni bir rekor kırmasını engelledi. Ancak bu kilit seviye, boğalar tarafından baskı altına alınıyor. Near Protocol için beklenti yükseliş yönünde. Ocak ayındaki zorlu başlangıca rağmen, kripto para birimi iyi durumda kaldı ve bu bir güç işareti. Mevcut momentum göz önüne alındığında, NEAR kilit 18 dolar direncini kırmaya hevesli görünüyor. Başarılı olursa, fiyat keşfine girecek ve bundan sonra ne olacağını herkes tahmin ediyor.”

Piyasa analistlerinden Shaurya Malwa da yeni günde kaleme aldığı yazısında, Near Protocol ve Cosmos fiyatındaki yükselişin yatırımcıların dikkatini çektiğini belirtti. Malwa, Layer 1 projelerine artan ilgi ile birlikte fiyatın neredeyse iki katına çıktığını hatırlattı. 17 dolar seviyesinin kısa vadede önemli olduğunu belirtirken analist, 13 dolar seviyesinin de kritik bir destek olduğuna vurgu yaptı. Ünlü analiste göre yaşanacak herhangi bir düşüşte 13 dolar desteğinin korunamadığı senaryoda, 10 dolar seviyesi yeni destek noktası oldu.

En Hızlı Büyüyen 3. Ağ Oldu

Yakın dönemde Forbes dergisinde paylaşılan bir haber NEAR’ın yakaladığı yükselişe önemli bir katkı sağlamıştı. Haberde, kripto odaklı girişim şirketi Electric Capital’in yaptığı çalışmalarda, Near Protocol’ün geliştirici açısından 2021 yılında en hızlı büyüme kaydeden 3. proje olduğu belirtilmişti. Sıralamada NEAR’ın önünde Terra ve Solana projeleri yer alırken; Fantom, Avalanche, Polygon gibi önemli ağlar NEAR Protocol tarafından geride bırakılmıştı.

