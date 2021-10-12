Dünyanın en çok izleyiciye sahip olan basketbol Ligi NBA’de sezon öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Basketbolun zirvesi olarak görülen NBA’de oynayan Türk oyuncular ise gösterdikleri performanslarla göz dolduruyor. 76ers’ın Türk yıldızı Furkan Korkmaz, tam 27 sayıyla adeta geceye damgasını vurdu.

Basketbol severlerin heyecanla beklediği NBA’de, sezon öncesi hazırlık maçları devam ediyor. Hazırlık maçları kapsamında 76ers, evinde Brooklyn Nets’i konuk etti. 76ers’ın 115 sayıyla galip geldiği maça ise Türk yıldız Furkan Korkmaz damgasını vurdu. Tam 27 sayı kaydeden Furkan, takımında skora en çok katkı sağlayan oyuncu oldu.

NBA’de Türklerin Gecesi

Amerikan basketbol ligi NBA’in yeni sezonu için geri sayım başladı. Her zaman olduğu gibi nefes kesecek yeni sezona başlamak için takımlar hazırlık maçları oynuyor. Hazırlık maçlarında dahi yüksek performans ve mücadele sergileyen takımlar izleyenlere seyir zevki yüksek maçlar izletiyor. NBA takımlarında forma giyen Türk oyuncular da performanslarıyla dikkat çekiyor. Gecenin en çok dikkat çeken oyuncusu ise kuşkusuz Furkan Korkmaz oldu. 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 115-104 sonuçlanan Brooklyn Nets maçında tam 27 sayı birden kaydederek galibiyetin baş mimarı oldu.

NBA’de oynayan diğer oyuncularımızdan Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, takımı Toronto Raptors’a 107-92 yenilmesine karşın 10 sayı kaydetti.

Miami Heat forması giyen Ömer Faruk Yurtseven de kıyasıya bir mücadeleye sahne olan ve takımının Charlotte Hornets’ı 104-103 kazandığı maçta 8 sayı 8 ribauntluk performansıyla göz doldurdu.