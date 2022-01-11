NBA’de Türk rüzgarı

Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven, NBA’de en iyi çaylaklar sıralamasına 9. ve 10. sıradan girdi. Cedi, Cavaliers’a; Furkan da 76ers’a katkı yapmayı sürdürüyor.

Türk basketbolu milli takımlar seviyesinde son 20 yılın en kötü dönemini yaşarken, NBA’deki temsilcilerimiz parmak ısırtıyor. Çaylak sezonlarını geçiren Ömer Faruk Yurtseven ve Alperen Şengün beklentileri aşarken NBA deneyimleri artan Cedi Osman ve Furkan Korkmaz da takımlarına katkı yapmayı sürdürüyor.

NBA’in resmi internet sayfası tarafından yayınlanan en iyi çaylaklar sıralamasına ilk kez Türk oyuncular girdi. Üst üste 4 maçta 15+ ribaunt alarak Shaquille O’Neal’dan (1992) sonra bunu başaran ilk çaylak oyuncu olarak tarihe geçen Ömer Faruk 10. sırada kendine yer bulurken Alperen, listede 9. oldu.