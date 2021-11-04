NBA’de Cedi Osman ve Furkan Korkmaz günü galibiyetle tamamladı

NBA’e 11 maçla devam edildi. Cedi Osman’ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers’ı 107-104 yenerek 5. galibiyetini elde etti.

Cavaliers’ta Jarrett Allen 24 sayı, 17 ribaunt, Darius Garland 19 sayı, 10 asist ve Collin Sexton 21 sayı üretti. Cedi Osman, 17 dakika 1 saniye süre aldığı mücadeleyi 12 sayı, 3 ribaunt, 1 asistle tamamladı.

Sezonun 5. yenilgisini yaşayan Trail Blazers’ta Damian Lillard 26, Norman Powell 23, CJ McCollum 21 sayı kaydetti.

Furkan Korkmaz’dan 11 sayı, 5 ribaunt

Furkan Korkmaz’ın görev yaptığı Philadelphia 76ers, evinde Chicago Bulls’u 103-98’lik skorla geçti.

[Fotoğraf: Reuters]

76ers’ta Seth Curry 22, Joel Embiid ve Georges Niang 18’er sayıyla üst üste 4. olmak üzere sezonun 6. galibiyetinde ön plana çıktı. İlk 5’te başladığı müsabakada 26 dakika 1 saniye görev alan Furkan Korkmaz ise 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

İkinci mağlubiyetini yaşayan Bulls’ta DeMar DeRozan 37, Zach LaVine 27, Lonzo Ball 13 sayıyla mücadele etti.

Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 107-104

Indiana Pacers-New York Knicks: 111-98

Orlando Magic-Boston Celtics: 79-92

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 103-98

Washington Wizards-Toronto Raptors: 100-109

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 117-108

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 108-106

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 115-126

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 108-109

Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 114-92

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 112-99