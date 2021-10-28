Napoli Bologna maçı canlı izle şifresiz S Sport 2

İtalya Serie A’nın 10. haftasında Napoli ile Lazio karşı karşıya geliyor. Napoli Bologna maçı canlı izle. Saat 21:45’te başlayan müsabaka S Sport 2 kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

İtalya Serie A’nın 10. haftasında Napoli ile Bologna karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izleyebileceğiniz link haberimizde.

Napoli – Bologna maçı saat kaçta hangi kanalda?

Napoli Bologna maçı saat 21:45’te başladı ve S Sport 2 platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

Napoli – Bologna maçı canlı izle

Napoli – Bologna maçı S Sport 2 kanalı üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

İki takım arasında oynanan son maçı Napoli 3-1 kazanmıştı.

Serie A’da Napoli son maçında Roma ile 0-0 berabere kalırken Bologna ise Milan’a 4-2 mağlup oldu.

Serie A’da 9 hafta sonunda Napoli’nin 25, Bologna’nın 12 puanı bulunuyor.

Napoli Bologna maçı bahis oranları kaç?

1: 1.14

0: 4.50

2: 7.60

S SPORT HANGİ PLATFORMLARDAN İZLENEBİLİYOR?

S Sport, D-Smart 78. Kanal, TV+ 77. Kanal, Tivibu 73. Kanal, Kablo TV 240. Kanal, Vodafone TV 11. Kanal ve S Sport Plus üzerinden izlenebiliyor.