Mustafa Denizli Süper Lig’de en başarısız dönemini yaşadı

Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay’da “Büyük Mustafa” lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray’da tamamladı.
Teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan tecrübeli teknik direktör, geçen yıl normal sezonun bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig’de Altay’ın başına geçti.
Play-off etabı dahil 5 maçta yenilgi görmeyen Denizli idaresindeki Altay, play-off finalinde Altınordu’yu yenerek 18 yıl sonra Süper Lig’e döndü.
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Altay’da 0,9 puan ortalaması
Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, averajla lider duruma yükseldiği 7. haftanın ardından çıktığı 13 müsabakada galip gelemedi.
Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde görevinden ayrılan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig’de 0,9 puan ortalaması yakaladı.
Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde en az puan topladığı sezonu geçirdi. Fenerbahçe ile 2000-2001’de 2,24 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli teknik direktör, 25 maça çıktığı Kasımpaşa’da ise 1,04 puan ortalamasında kalmıştı.
Süper Lig’de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Altay’da görev yapıp, 379 maça çıkan Denizli’nin çalıştırdığı ekipler, bu müsabakalarda 203 galibiyet, 82 beraberlik, 94 yenilgi yaşadı.
Denizli, bu karşılaşmalarda 1,82 puan ortalaması yakalarken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın başında şampiyonluğa ulaştı.
Mustafa Denizli’nin teknik adamlık kariyerindeki Süper Lig performansı şöyle:
Sezon
Takım
O
G
B
M
A
Y
P
Ort.
1987-1988
Galatasaray
38
27
9
2
86
35
90
1,41
1988-1989
Galatasaray
36
20
9
7
76
31
69
1,92
1990-1991
Galatasaray
30
19
7
4
63
31
64
2,13
1991-1992
Galatasaray
30
19
3
8
54
35
60
2
1994-1995
Kocaelispor
34
12
8
14
57
60
44
1,29
1995-1996
Kocaelispor
34
16
11
7
61
43
59
1,74
1996-1997
Kocaelispor
8
4
3
1
11
7
15
1,88
2000-2001
Fenerbahçe
34
24
4
6
82
39
76
2,24
2001-2002
Fenerbahçe
17
11
1
5
36
19
34
2
2008-2009
Beşiktaş
28
17
6
5
49
26
57
2,04
2009-2010
Beşiktaş
34
18
10
6
47
25
64
1,88
2015-2016
Galatasaray
11
4
3
4
18
16
15
1,36
2018-2019
Kasımpaşa
25
7
5
13
36
44
26
1,04
2021-2022
Altay
20
5
3
12
23
33
18
0,9
TOPLAM
379
203
82
94
699
444
691
1,82