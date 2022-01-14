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Mustafa Denizli Süper Lig’de en başarısız dönemini yaşadı

Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay’da “Büyük Mustafa” lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray’da tamamladı.

Teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan tecrübeli teknik direktör, geçen yıl normal sezonun bitimine 2 hafta kala Spor Toto 1. Lig’de Altay’ın başına geçti.

Play-off etabı dahil 5 maçta yenilgi görmeyen Denizli idaresindeki Altay, play-off finalinde Altınordu’yu yenerek 18 yıl sonra Süper Lig’e döndü.

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Altay’da 0,9 puan ortalaması

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, averajla lider duruma yükseldiği 7. haftanın ardından çıktığı 13 müsabakada galip gelemedi.

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde görevinden ayrılan Mustafa Denizli, siyah-beyazlı ekibin başında Süper Lig’de 0,9 puan ortalaması yakaladı.

Tecrübeli çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerinde en az puan topladığı sezonu geçirdi. Fenerbahçe ile 2000-2001’de 2,24 puan ortalamasına ulaşan tecrübeli teknik direktör, 25 maça çıktığı Kasımpaşa’da ise 1,04 puan ortalamasında kalmıştı.

Süper Lig’de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Altay’da görev yapıp, 379 maça çıkan Denizli’nin çalıştırdığı ekipler, bu müsabakalarda 203 galibiyet, 82 beraberlik, 94 yenilgi yaşadı.

Denizli, bu karşılaşmalarda 1,82 puan ortalaması yakalarken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın başında şampiyonluğa ulaştı.

Mustafa Denizli’nin teknik adamlık kariyerindeki Süper Lig performansı şöyle:

Sezon

Takım

O

G

B

M

A

Y

P

Ort.

1987-1988

Galatasaray

38

27

9

2

86

35

90

1,41

1988-1989

Galatasaray

36

20

9

7

76

31

69

1,92

1990-1991

Galatasaray

30

19

7

4

63

31

64

2,13

1991-1992

Galatasaray

30

19

3

8

54

35

60

2

1994-1995

Kocaelispor

34

12

8

14

57

60

44

1,29

1995-1996

Kocaelispor

34

16

11

7

61

43

59

1,74

1996-1997

Kocaelispor

8

4

3

1

11

7

15

1,88

2000-2001

Fenerbahçe

34

24

4

6

82

39

76

2,24

2001-2002

Fenerbahçe

17

11

1

5

36

19

34

2

2008-2009

Beşiktaş

28

17

6

5

49

26

57

2,04

2009-2010

Beşiktaş

34

18

10

6

47

25

64

1,88

2015-2016

Galatasaray

11

4

3

4

18

16

15

1,36

2018-2019

Kasımpaşa

25

7

5

13

36

44

26

1,04

2021-2022

Altay

20

5

3

12

23

33

18

0,9

TOPLAM

379

203

82

94

699

444

691

1,82