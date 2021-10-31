Motherwell Rangers maçı canlı izle S Sport Plus İskoçya Premier Lig’in 12.haftasının kapanış mücadelesinde Motherwell evinde, lider Rangers’ı konuk edecek. Müsabaka 15.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak seyredilebilecek.

Motherwell Çıkış Arıyor

Ligde 3 maç üst üste kaybeden Motherwell, son olarak St.Mirren ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında 2-0 öne geçmelerine rağmen, üstünlüklerini koruyamadılar ve arka arkaya yedikleri goller ile sahadan 1 puana razı olarak ayrıldılar. Şimdi lider Rangers’ı konuk edecekler ve kötü gidişlerine dur demeye çalışacaklar. İşlerinin çok zor olacağı ise aşikar. Bu sezon iç saha performanslarına baktığımızda; 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde takımda her hangi bir eksiklik gözükmüyor.

Rangers Beraberliği Kurtardı

Ligde son olarak Aberdeen’i konuk eden Rangers, sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı. Karşılaşmanın ilk bölümlerinde arka arkaya yediği goller ile 2-0 geriye düşen Gerard’ın öğrencileri, devreye farkı 1’e indirerek girdiler. İkinci yarıdaki baskılı oyunları son bölümlere doğru 1 gol daha getirdi ve müsabakadan 1 puanı kurtarmayı başardılar. Bu beraberlik ile 24 puana yükseldiler ve ligde lider durumda bulunuyorlar. Şimdi Motherwell deplasmanına konuk olacaklar ve kaybettikleri puanları telafi etmeye çalışacaklar. Karşılaşma öncesinde Ryan Kent, Nnamdi Ofoborh, Ryan Jack ve Filip Helander’in sakatlıkları bulunuyor.

İddaa Tahmini

Motherwell evinde gol bulmakta sıkıntı yaşamıyor. Ranger’ın da gol bulacağını düşündüğüm mücadelede karşılıklı goller izleriz.