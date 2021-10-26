Mostafa’nın Penaltısına Hazırlıklıydım

Bu akşam oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinde penaltı kurtaran ve takımın galibiyetinde büyük bir paya sahip olan Ersin Destanoğlu, maçın ardından bir açıklamada bulundu. Galip geldikleri için sevinçli olduğunu söyleyen Beşiktaş’ın genç file bekçisi Ersin, maça hazırlanırken Mostafa Mohammed’in daha önce kullandığı penaltıları izlediğini söyledi.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan genç kaleci, derbide galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Ersin Destanoğlu penaltıyla ilgili de “Mustafa Muhammed’in penaltılarını izlemiştim. Çok penaltı kullanıyor. O anda hislerim topu aldığından beri belliydi. Kararımı vermiştim. Son ana kadar bekledim. Kurtardım. Kurtardıktan sonra tribünler sevinçten adeta yıkılıyordu” ifadelerini kullandı.

“A Milli Takımdan davet gelirse seve seve giderim”

“Takım halinde bir bütün olarak maçı kazandık. Maç içinde olabilecek her pozisyona çalışıyorum. Pozisyonları maçtan önce hocalarımız bize gösteriyor. Geçen hafta duran toptan goller yedik. Bugün ise duran toplara nasıl sert müdahale yapılacağını gösterdik. Derbide galip gelmek önemlidir. Bir bütün olarak önümüzdeki maçlarda devamını getirmek için mücadele edeceğiz. Penaltıda son ana kadar beklenir, hislerim belliydi. Ben de son ana kadar bekledim ve kurtardım. Sahada elimden geleni yapıyorum. Milli formayı taşımak için elimden geleni yaparım. A Milli Takımdan davet gelirse seve seve giderim”