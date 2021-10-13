Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, eski iki kulübünü birbirine düşürdü. Romanya’nın FCSB takımında oynarken Galatasaray’a transfer olan Morutan’ın eski kulübü FC Botoşani, kendisinin de transferde hak sahibi olduğunu iddia etti. Futbolcunun transferinden pay alması gerektiğini iddia eden FC Botoşani kulübünün yetkilileri, FCSB’yi mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

Romen orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan, geçtiğimiz aylarda Galatasray’a transfer oldu. Romanya’nın FCSB takımında top koşturan 22 yaşındaki genç oyuncunun performansından etkilenen Galatasaray teknik heyeti, oyuncuyu transfer etti. Ancak bu transfer iki Romen kulübünü birbirine düşürdü. Morutan’ın 2016-2018 yılları arasında formasını giydiği FC Botosani takımı, oyuncunun transferinden pay istedi.

Transferi Mahkemeye Taşıyacağız

Galatasaray’ın genç yıldızı Morutan’ın eski iki kulübü adeta birbirine girdi. Genç oyuncunun Galatasaray’a transfer olmasının ardından, FCSB’ye Morutan’ı satan kulüp FC Botosani kulübü FCSB’yi yolsuzlukla suçladı. Oyuncunun bonservisinde yasal olarak yüzde 9 pay sahibi olduğunu söyleyen Botosani kulübü, Galatasray’ın Morutan için ödediği bonservis ücretinin yüzde 9’unu talep etti.

Morutan, Cluj’da oynarken, Botosani kulübüne bedelsiz olarak transfer olmuştu. Bu transferden 2 yıl sonra FCSB’ye transfer olan genç oyuncu, buradan da 3.5 milyon euro ile Galatasray’a transfer oldu. Botosani’nin iddiasına göre FCSB, bu transferden elde ettiği gelirin 315 bin eurosunu Botosani kulübüne ödemeli. Böyle bir ödeme alamadıklarını söyleyen Botosani yönetimi, FCSB hakkında dava açmaya hazırlanıyor.