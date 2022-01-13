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Moonbeam (GLMR) Coin Bugün Yüzde 50’den Fazla Yükseldi

Son Dakika 13 Ocak 2022 0 Comment

Moonbeam (GLMR) Coin neden yükseliyor? Moonbeam (GLMR) Coin geleceği 2022 tahminleri nedir? Yeni kripto para birimi Moonbeam (GLMR) umut verici başladı ancak bazı zorluklarla karşılaştı. Yine de bugün yeniden yükselmeye başlıyor ve yeni bir ilgi uyandırıyor.

Lansman Günü

Moonbeam’in resmi lansmanından önce, bir blok oluşturma sürecinden geçti. Orijinal geliştiriciler, ciddi bir aksaklık olmadığından emin olmak için bir şeyler başlattılar ve ardından ağı merkezi olmayan hale getirmek için bağımsız ortakları davet ettiler. Ağ, 48 harmanlayıcıya ulaştığında, token staking ve Ethereum uyumluluğu özellikler olarak eklendi. Moonbeam, birkaç hafta süren hazırlıkların ardından Salı günü resmen başladı. İlk gününde 15.02 dolardan (GLMR/USD) 27.50 dolara yükseldi. Bu fiyat artışı, büyük bir düşüşe neden olarak büyük bir satışa neden oldu.
Oran, ilk günün bitiminden hemen önce 8,8 dolara düştü ve kriptonun artmaya devam edeceğini ümit eden yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Sakin Bir Çarşamba

Moonbeam Çarşamba gününün büyük bir bölümünde yerleşti ve neredeyse hiçbir hareket belirtisi göstermedi. 9 dolar seviyesine yakın oynadı ve günün büyük bölümünde bunu aşmak için mücadele etti. Çok aktif bir ilk günün ardından çok sakin bir gün geçirdiği için bu kriptonun çekiş kaybettiği ve hiçbir yere gitmeyeceğine dair bazı spekülasyonlar vardı. Sanki tüm rüzgar yelkenlerinden boşalmıştı.

Perşembe Kazançları

Bugün, Moonbeam %51.62 artışla 13.35$’a ulaştı. Bu, başladığı yere veya ilk gün yaşadığı fiyat artışına kıyasla çok fazla olmayabilir, ancak 9 dolardan çok uzak. Bu, Moonbeam’de hala yaşam olduğunun kanıtı ve çok daha fazlasını yapma potansiyeline sahip.

Moonbeam son 24 saatte %57’lik bir ticaret hacmi artışı yaşadığından, ticaret hacmi verilerine bakıldığında daha fazla iyi haber geliyor. Bu kripto, o dönemde 415 milyon USD’den fazla hareket ediyor ve Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yavaş hareket yaşarken bile onu inanılmaz derecede aktif bir dijital varlık haline getiriyor.

Moonbeam (GLMR) Coin Nedir?

Bu parachain, puantiyeli ağ üzerinden akıllı sözleşmelerle çalışır. Ethereum uyumludur ve Ethereum tabanlı geliştirici araçlarıyla çalışır. Bu araçlar, sağlamlık projeleri yapmak veya yeniden yayınlamak için bir alt tabaka ortamında çalışmak için kullanılabilir. Temel Ethereum çerçevesine birçok özellik ekler ve bunlar arasında zincirler arası işlemleri, token stake etmeyi ve zincir içindeki yönetişimi entegre etme yer alır.

Moonbeam, çoğu kripto para biriminden daha fazla, Ethereum araçlarıyla inanılmaz derecede uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

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