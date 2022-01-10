Montella’dan Fenerbahçe taraftarına teşekkür

Adana Demirspor’un İtalyan hocası Vincenzo Montella, Fenerbahçe karşısında 2-1 kazandıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısına da yenilgiyle giriş yaptı. Adana Demirspor, Fenerbahçe’yi İstanbul’da 2-1’le geçmeyi başardı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Adana Demirspor’u konuk etti. Konuk ekip karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe’nin golü 29. dakikada Enner Valencia’nın penaltı golü ile gelirken, Adana Demirspor’a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Gökhan İnler ve 46. dakikada Younes Belhanda attı.

Bu sonucun ardından 32 puanda kalan Fenerbahçe, 5. sıraya geriledi. Adana Demirspor ise puanını 33 yaparak 4. sıraya çıktı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella, “Takımın gösterdiği performanstan çok mutluyum. Başkanımızın dün ve bugün bize verdiği bu enerji için de çok teşekkür etmek istiyorum. Bu galibiyeti ona armağan ediyorum. Dünden beri bizi inandırdı” dedi.

“Gökhan İnler’i tebrik etmek istiyorum” diyen İtalyan hoca, “İtalya’dayken de böyle goller atabiliyordu. İnanılmaz bir gol attı. İtalya’daki gollerinden birini attı” dedi.

Montella, “Fenerbahçe taraftarına da teşekkür etmek istiyorum. 90. dakikaya doğru bizi alkışladılar” ifadelerini de kullandı.