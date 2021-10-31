Mönchengladbach Bochum maçı canlı izle bein sport 2 şifresiz yayın link Almanya Bundesliga‘da 10. haftanın kapanış mücadelesi 31 Ekim Pazar günü, Mönchengladbach ile Bochum arasında sahne alacak. beIN SPORTS HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak maçın başlama saati 19:30.

Mönchengladbach’dan Tarihi Galibiyet

Almanya Bundesliga’da 9. haftayı 1-0’lık Hertha Berlin mağlubiyetiyle kapatan ve 3 haftadır sürdürdüğü yenilmezlik serisini kaybeden Mönchengladbach, telafiyi Almanya DFB Kupası’nda buldu ve 2. Tur kapsamında çıktığı Bayern Münih karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetle kupaya damgasını vurdu. Rakibine tam 47 yıl sonra 5 farklı mağlubiyette tattıran ekip, aynı zamanda Bayern’nin 84 maçlık gol serisine de son verdi. Ramy Bensebaini ve Embolo karşılaşmaya damgasını vururken, Bundesliga’da 12. sıradan kurtulmayı başaramayan v’in öğrencileri, harika kupa galibiyetiyle hayata geri döndü diyebiliriz. Mönchengladbach’da Bensebaini, Doucoure, Kramer, Lainer ve Thuram sakat.

Bochum Formunun Zirvesinde

Milli ara dönüşü Almanya Bundesliga’da 2’de 2 yaparak, düşme potasından kurtulmayı başarırken, yükselişini DFB Kupası’na taşıdı ve geçtiğimiz hafta içi çıktığı 2. Tur sınavında Augsburg’u saf dışına itmeyi başardı. Normal süresi 2-2’lik beraberlikle sona eren mücadeleyi seri penaltılar sonrasında kazanan Bochum, ligde ise son 2 hafta Fürth ve Frankfurt’u mağlup etmeyi başarırken, attığı 3 gole karşılık, rakiplerine gol şansı tanımadı. Formunun zirvesine çıkan Thomas Reis’in öğrencileri, sürprizlerine Mönchengladbach deplasmanında devam etmek istiyor. Bochum takımında Bockhorn, Grave, Leitsch, Tesche, Weilandt, Zoller sakat.

İddaa Tahmini

Kupadan harika bir galibiyetle dönen Mönchengladbach, Almanya Bundesliga’da haftalardır aradığı yükselişi yakalayacak ve evinde Bochum’u mağlup edecektir.