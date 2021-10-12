Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yaz transfer döneminde sarı kırmızılıların talip olduğu Mohammed Elneny ile bir fotoğraf paylaşan Mostafa Mohammed, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Bir dönem Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Arsenalli oyuncu Mohamed Elneny, yaz transfer döneminde Galatasaray’ın gündemine gelmiş, ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Sezon sonunda Arsenal ile olan sözleşmesi bitecek olan Elneny ile fotoğraf paylaşan Mostafa Mohammed transfer dedikodularını yeniden gündeme getirdi.

Elneny Galatasaray’a Gelecek mi?

Mısır milli takımında bulunan Mostafa Mohamed, sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafla olay yarattı. Yaz transfer döneminde sarı kırmızıların kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Elneny ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Mohammed, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Henüz transferle ilgili bir gelişme yok.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında Zamalek forması giyen Mostafa Mohamed’i kiralık olarak renklerine bağlamıştı. Mohamed gösterdiği performansla hem teknik ekibin hem de taraftarın gözüne girmeyi başardı. Son olarak ailesini de İstanbul’a getiren Mohamed’in satın alma opsiyonu Galatasaray’ın elinde ve Galatasaray’ın bu opsiyonu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Mısır milli takımından yakın arkadaşı olan Mohamed Elneny ile bir fotoğraf paylaşan Mostafa Mohamed’in, Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Elneny transferinde ciddi bir rol oynaması bekleniyor. Beşiktaş forması giydiği dönemlerden Türkiye’yi tanıyan Elneny’nin de Galatasaray’da top oynamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.