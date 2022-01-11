Mohamed Salah’tan yeni sözleşme açıklaması

Liverpool’la sözleşmesi 2023 yılında sona erecek Mohamed Salah Liverpool’da kalmak istediğini söyledi.

2017 yılında İtalya Serie A takımlarından Roma‘dan Liverpool‘a 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Mohamed Salah, GQ dergisinin İngiltere edisyonuna açıklamalarda bulundu.

Liverpool’daki geleceği büyük bir merak konusu olan Salah, takımda kalmak istediğini ancak bunun sadece kendisini bağlı olmadığını belirtti.

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Yıldız futbolcu yeni sözleşmeyle ilgili, “Ben Liverpool‘da kalmak istiyorum fakat bu benim elimde olan bir şey değil, kulübün vereceği bir karar. Ne istediğimi biliyorlar ve onlardan çılgınca şeyler istemiyorum. Beş yıldır buradayım, taraftarları ve kulübü seviyorum. Dünyadaki en iyi futbolcu olmak istiyorum. Ballon d’Or‘u kazanamasam bile sorun değil. Hayatımda her şey yolunda gidiyor.” ifadelerini kullandı.

32 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

Liverpool formasıyla Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları yaşayan Salah, bu sezon çıktığı 26 maçta 23 gol ve 9 asist kaydetti. Premier Lig‘de bu sezon attığı 16 golle gol krallığında ilk sırada yer alan yıldız futbolcu, Liverpool‘da iki kez sezonun oyuncusu seçilmişti.