Milyarderlerin Dogecoin (DOGE) Kavgası: Kim Haklı?

Dogecoin (DOGE) son değer kayıplarının ardından 0,14 dolara sürüklendi. En son nisan ayında başlayan yükseliş trendinde bu seviyeyi gören DOGE, 8 Mayıs tarihinde 0,73 dolara kadar yükselmeyi başardı. Mayıs ayında Elon Musk başta olmak üzere bazı önemli isimler Dogecoin lehine paylaşımlarda bulundu. Bu isimler arasında ABD Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks’in sahibi olan milyarder yatırımcı Mark Cuban da bulunuyor. Cuban, DOGE’nin zirve yaptığı dönemde sık sık paylaşımlarda bulunarak bu kripto para birimine yönelik desteğini dile getirdi.

Bitcoin maksimalistleri arasında yer alan ve kripto para piyasasını ilk günlerinden bu yana takip eden Bitcoin zengini Preston Pysh, Mark Cuban’ı sosyal medya paylaşımı ile eleştirdi. Cuban’ın DOGE sözcülüğü yapmaya başladığı dönemden bu yana DOGE’nin değer kaybettiğini savunan Pysh, %80’lik değer kaybına gönderme yaptı. Cuban ise kendisini savunmak için BTC/DOGE grafiklerinin daha doğru bir veri sağladığını iddia etti.

Cuban: Dogecoin (DOGE) Daha İyi Bir Ödeme Aracı

Bitcoin öncesi dönemde aralarında ünlü yatırımcı Warren Buffett’in de bulunduğu çok sayıda ismin kitaplarını yayınlayan ve şu anda kendi yatırım şirketini yöneten Preston Pysh, 2014 yılından bu yana Bitcoin savunuculuğu yapıyor. Net serveti bilinmeyen Pysh’in BTC yatırımları yapmaya başladıktan sonra BTC fiyatı %3.000 değer kazandı.

Pysh, Bitcoin yanlısı paylaşımlarının yanında altcoinleri olumsuzlayan mesajlar da paylaşıyor. Son olarak Mark Cuban’ın mayıs dönemine ait bir paylaşımının altına yorum yazan yatırımcı, Cuban’ı %80 değer kaybedecek bir kripto para birimini desteklemekle suçladı.

Cuban bu mesajın üzerine cevap hakkını kullanarak Bitcoin’in de aynı dönemde benzer bir grafik çizdiğini iddia etti. BTC/DOGE grafiklerinin yatay seyrettiğini savunan Cuban, DOGE’un iyi bir yatırım aracı olduğu değil, BTC’ye oranla daha iyi bir ödeme aracı olduğunu savunduğunu belirtti.

BTC/DOGE Grafiği Yatay mı İlerliyor?

Mark Cuban, BTC/DOGE grafiğinin yatay ilerlediğini savunsa da aslında durum pek öyle görünmüyor. Mayıs ayında zirve yapan ve 0,73 dolar seviyesinde tüm zamanların en yüksek seviyesine erişen DOGE o zamandan bu yana Bitcoin’e oranla çok sert bir düşüş yaşıyor.

DOGE fiyatı mayıs ayında 11.000 satoshi seviyesine yükseldi. Şu anda ise 3.400 satoshi seviyesinden işlem görüyor. Yani DOGE, BTC’ye göre yaklaşık 3 kat değer daha fazla değer kaybetmiş durumda.

Cuban, grafik konusunda yanılıyor olsa da aralarında Elon Musk gibi bazı isimlerin de bulunduğu bir grup kripto para meraklısı Dogecoin’in Bitcoin’e oranla daha verimli bir ödeme aracı olduğu konusunda hemfikir. Ancak Dogecoin tıpkı Bitcoin gibi kripto para madenciliğini kullanan bir blok zincir ağı olduğu için ciddi şekilde elektrik tüketiyor. Bu nedenle DOGE’un gelecekte yaygın olarak kullanılması planlanan kripto para birimi olma olasılığı çok düşük. Bunun yerine en az elektrik tüketen kripto para birimleri arasında bir tercih yapılması öngörülüyor.

Shiba Inu (SHIB) ile Yarış Devam Ediyor

Topluluk kripto para birimleri olarak da adlandırılan altcoinler arasında DOGE ve SHIB ön planda yer alıyor. Her iki altcoin de Stellar (XLM), Tron (TRX) ve Litecoin (LTC) gibi köklü kripto para birimlerinden daha yüksek piyasa değerine sahip.

2021 yılının ikinci yarısında harekete geçen SHIB özellikle Coinbase ve Binance tarafından listelenmesinin ardından sıra dışı bir ivme yakaladı ve piyasa değeri bakımından DOGE’u geride bırakmayı başardı. Ancak son değer kayıplarının ardından sert bir düşüş trendine giren SHIB son iki haftada yaklaşık %30 değer kaybederek yeniden DOGE’nin arkasına düştü.

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