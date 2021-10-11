2022 Dünya Kupası Eleme gruplarında Letonya’nın konuğu olan millilerimiz maça tutuk başladı. Maçın ilk 15 dakikasında daha sık ataklar geliştiren taraf ev sahibi Letonya oldu. Bu dakikadan sonra topun üstünlüğünü ele alan millilerimiz etkili olmaya başladı. Kalabalık Letonya savunmasını genelde Cengiz Üder’in kanadından geliştiren ataklarla çözmeye çalışan Türkiye, zaman zaman uzaktan atılan isabetli şutlarla da Letonya kalesinde etkili olmaya çalıştı.

Bundan önceki maçlarda genelde savunmaya çekilerek kontra ataklarla gol arayan Letonya, Türkiye karşısına farklı bir anlayışla çıktı. Zaman zaman çok adamla yarı sahamıza geçen Letonya, önde baskı yaparak etkili olmaya çalıştı. İlk yarıda bu oyun anlayışıyla etkili olamayan Letonya, kalemizde tehlike yaratamadı. Her iki takımın da etkili atak üretmekte zorlandığı ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci Yarıda Gol Yağmuru

Maçın 2. yarısının başlamasıyla millilerimiz mutlak kazanması gereken maçta gol aradı. Ancak her iki takım da ikinci yarıya ilk yarıda olduğu gibi çok da hareketli başlamadı. Tehlikeli ataklar geliştirmekte zorlanan millilerimiz, ikinci yarının başlarında Letonya kalesini zorlayamadı.

Dakikalar 70’i gösterirken ceza sahamıza gelen bir ortada Merih Demiral topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi. Bu golle öne geçen Letonya, oyunu daha fazla kendi sahasında kabullenerek, millilerimize gol izni vermemeye çalıştı. Letonya’nın golünden sadece 6 dakika sonra sağ kanattan gelişen atakta Cengiz Ünder’in yakın direğe yaptığı ortada Serdar Dursun kafayı vurdu ve beraberlik golünü kaydetti. Beraberlik golüyle morallenen millilerimiz ataklarını sıklaştırdı ve galibiyet golünü aramaya başladı.

Oyuncu değişiklikleri ve beraberlik golünün verdiği moralle Letonya kalesine yüklenen millilerimiz, özellikle maçın son 15 dakikasında etkili olmayı başardı. Son 15 dakikanın büyük bölümünde tüm hatlarımızla Letonya kalesinde galibiyet golünü aradık.

Milliler Son Saniyede Umutlandı

Maçın son anları adeta nefes kesti. Yapmış olduğu baskı ile rakibini bunaltan Türkiye ne yazık ki yakaladığı tehlikeli ataklarda topu rakip kaleye göndermeyi başaramadı. Maçın duraklama anlarında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Burak Yılmaz rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. İlk etapta oyunu devam ettiren maçın hakemi, daha sonra VAR hakemi tarafından pozisyonu incelemesi için kenara çağırıldı.

Burak Yılmaz’ın pozisyonunu inceleyen maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanmak üzere topun başına başına geçen kaptan Burak Yılmaz galibiyet golünü attı ve 2022 Dünya Kupası’na katılmak için umutlarımızı son maçlara taşımak için gereken galibiyet golünü attı.