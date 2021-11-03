Milli yüzücü Emre Sakçı’dan üst üste iki yarı final

Rusya’nın Kazan kentinde devam eden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda, ülkemizi temsil eden rekortmen milli yüzücümüz Emre Sakçı, 15 dakika arayla çıktığı 50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama müsabakalarında adını yarı finale yazdırdı.

Rekortmen sporcumuz Emre Sakçı, 50 metre serbest elemelerinde 21.59’la serisinde 6., geneldeyse 13.olarak adını yarı finale yazdırırken; 100 metre kurbağalama elemelerindeki 57.02’lik derecesiyle de serisinde 4., geneldeyse 7.sıraya yerleşerek yarı finale yükseldi.

50 metre serbest ve 100 metre kurbağalama yarı final müsabakaları bugün akşam seansında yapılacak.

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nın sabah seansında 4×50 metre karışık bayrak yarışı elemelerinde mücadele eden yüzücülerimiz Emre Sakçı ve Ümit Can Güreş ile milli sporcular Kemal Arda Gürdal ve Doruk Tekin, 1:33.06’lık derecesiyle serisinde 2., geneldeyse 3. olarak adını finale yazdırdı.

4×50 metre karışık bayrakta final müsabakası bugün akşam seansında yapılacak