Trfutbol.com – Hande Baladın, Meryem Boz ve Zehra Güneş tuttukları takımı canlı yayında açıkladılar. A Milli Voleybol Takımı oyuncularından Hande Baladın, Zehra Güneş ve Meryem Boz, Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programına konuk oldular. Milli voleybolcular, gelen soru üzerine destekledikleri takımı da açıkladılar.

Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanan ve Türk milletinin göğsünü kabartan A Milli Voleybol Takımı oyuncularından Meryem Boz, Hande Baladın ve Zehra Güneş tuttukları takımla ilgili soruya da cevap verdi.

Milli voleybolcular, Candaş Tolga Işık’ın ‘Hangi takımı tutuyorsunuz?’ sorusuna şu yanıtları verdi;

Hande Baladın: Ailem Beşiktaş’ı destekliyor.

Meryem Boz: Ben şehrimin takımı Eskişehirspor’u destekliyorum.

Zehra Güneş: Futbola pek ilgim yok.

“BİZE DESTEK VERİLMESİNDEN ÇOK MUTLUYUZ”

Öte yandan turnuvayla ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu Meryem Boz, “Bize destek verilmesinden çok mutluyuz. Voleybol ülkesi diyoruz ama spor ülkesi olsak daha iyi olmaz mı? Bütün branşları desteklesek. Bireysel sporlarda da başarılıyız.” dedi.

Takım olarak çok iyi anlaştıklarını belirten Hande Baladın, bu uyumu sahada çok iyi yansıttıklarını ifade etti. Zahra Güneş ise, “Takım arkadaşlarımın hepsiyle o kadar yakınız ki aramızda 10 yaş da olsa o farkı hissettirmiyorlar bize.” diye konuştu.