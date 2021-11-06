Milli sporcu Viktoria Zeynep Güneş Avrupa üçüncüsü oldu

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışık finalinde 02:07.67’lik derecesiyle Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

Ümit Can Güreş, 50 metre kelebek finalinde yüzdüğü 22:37’lik derecesiyle Açık Yaş Türkiye Rekoru kırarak Avrupa dördüncüsü oldu.

Metin Aydın, 100 metre karışık yarı finalinde 53:63’lük derecesi ile 14’üncü; Berkay Ömer Öğretir 50 metre kurbağalama yarı finalinde 26:82’lik derecesiyle 13’üncü; Emre Sakçı, Kemal Arda Gürdal, İlknur Nihan Çakıcı ve Ekaterina Avramova’dan oluşan, 4×50 metre fiinalinde yüzdüğü 1:33.46’lık derecesiyle Avrupa 8’inciliğini elde etti.

Emre Sakçı, 50 metre kurbağalama yarı finalinde 25.38’lik derecesiyle Avrupa Kısa Kulvar Şampiyona Rekoru kırdı ve ikinci olarak final yüzmeye hak kazandı.