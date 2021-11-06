Milli sporcu Ramazan Sarı gümüş madalya kazandı

Başkent Belgrad’da düzenlenen şampiyonada Ramazan Sarı, Rus rakibi Mogomed Mogomaev’e mağlup oldu ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.
Ramazan Sarı, yarı finalde Ermenistan’dan Arman Avagyan’ı 11-2 yenerek finale yükselmişti.
Ramazan Sarı, Dünya İkincisi!
Milli güreşçimiz Ramazan Sarı, U23 Dünya Güreş Şampiyonası 79 kilo finalinde M. Magomaev’e mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.
Tebrikler Ramazan! pic.twitter.com/KfrMDDLZ8z
— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 6, 2021
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