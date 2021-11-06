Milli sporcu Ramazan Sarı gümüş madalya kazandı

6 Kasım 2021 trfutbol Spor 0

Başkent Belgrad’da düzenlenen şampiyonada Ramazan Sarı, Rus rakibi Mogomed Mogomaev’e mağlup oldu ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Ramazan Sarı, yarı finalde Ermenistan’dan Arman Avagyan’ı 11-2 yenerek finale yükselmişti.

Ramazan Sarı, Dünya İkincisi! 

 Milli güreşçimiz Ramazan Sarı, U23 Dünya Güreş Şampiyonası 79 kilo finalinde M. Magomaev’e mağlup oldu ve gümüş madalya kazandı.

Tebrikler Ramazan!  pic.twitter.com/KfrMDDLZ8z

— TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) November 6, 2021

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