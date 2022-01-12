Milli sporcu Eda Erdem Dündar’a büyük onur

A Milli Kadın Voleybol Takımının kaptanı Eda Erdem Dündar, müthiş geçirdiği 2021 yılını değerli bir ödülle taçlandırdı. Uluslararası Voleybol Federasyonu, Fenerbahçe Opetli yıldızı 2021 yılının en iyi 12 oyuncusundan biri olarak seçti.

A Milli Kadın Voleybol Takımının ve Fenerbahçe Opet’in kaptanı Eda Erdem Dündar’a büyük onur. Milli yıldız, Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından 2021 yılının en iyi 12 kadın voleybolcusu listesine seçildi.

Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları gibi geçen yılın önemli organizasyonları dikkate alınarak hazırlanan listede, başarılı oyuncu 11. sırada kendine yer buldu.

9, 10, 11 ve 12. sıraların açıklandığı listede, VakıfBank’ın İsveçli oyuncusu Isabella Haak da 12. sırada yer aldı.

Eda Erdem Dündar, A Milli Takım formasıyla mücadele ettiği Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya kazanmıştı. Milli yıldız bu iki organizasyonda da “Rüya Takım”a seçilmişti.

Kaptan Eda Erdem Dündar’ın liderlik ettiği Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları’nda ise Çeyrek Finale kalma başarısı gösterdi. Ayrıca Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda üçüncülüğü elde etmişti.