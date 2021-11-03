Milli güreşçilerden gümüş ve bronz madalya

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad’da düzenlenen şampiyonada, 63 kiloda Ahmet, Polonyalı Arslanbek Salimov, Ermeni rakibi Hracya Poghosyan, Moldovalı Cornelu Rusu’yu yenerek çıktığı finalde Gürcü rakibi Leri Abuladze ile karşılaştı.

Abuladze’ye 3-1 yenilen Ahmet, dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.

Adem Burak Uzun ise 55 kiloda Hint rakibi Arshad, repesajda Arnavut rakibi Bajram Sina ve Kazak rakibi Arslan Abdurrakhmanov’u yenerek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti.

Fatih Bozkurt ise 130 kiloda bronz madalya için repesajdan gelen Rus rakibi Mikhail Laptev’e yenilerek dünya beşincisi oldu.

Erkan Ergen 77 kiloda, Muhitdin Sarıçiçek 87 kiloda dünya sekizincisi olma başarısı gösterdi.

Kamal kardeşler bronz için mindere çıkacak

Kerem Kamal 60 kiloda İtalyan rakibi Tommaso Bosi, çeyrek finalde de Ermeni Tigran Minasyan’ı yendi. Yarı finalde Rus Anvar Allakhairov’a yenilen Kerem, bronz madalya için repesajdan gelecek Ukraynalı Kurockhin/Moldovalı Vitali Eiremenco galibiyle karşılaşacak.

Kadir Kamal ise 67 kiloda Litvanyalı Adomas Grigaliunas, çeyrek finalde de Fin Elmer Otto Mattila’yı yendi.

Yarı finalde Azerbaycanlı Hasret Caferov’a mağlup olan Kadir, bronz madalya için mindere çıkacak.

İlk gün sonunda 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Türkiye 61 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Takımlar şu şekilde sıralandı:

1. İran – 95 puan

2. Rusya – 90 puan

3. Türkiye – 61 puan

4. Macaristan – 60 puan

5. Gürcistan – 51 puan