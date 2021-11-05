Milli antrenör kardeşler Şanlıurfalı yetenekleri keşfediyor

Yaklaşık 40 yıl önce spora başlayan 50 yaşındaki Murat Akaltun ile kardeşi 48 yaşındaki Mustafa Akaltun, branşlarında katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda altın madalya kazanarak ülke sporuna katkı sağladı.

Aktif sporu bıraktıktan sonra açtıkları spor salonunda genç yetenekleri spora kazandıran Akaltun kardeşler, kick boks, tekvando ve fitness gibi spor dallarında bugüne kadar onlarca şampiyon yetiştirmenin gururunu yaşıyor.

Kick Boks Milli Takımı Antrenörü Murat Akaltun, yıllardır Şanlıurfa ve ülke sporunun gelişimi için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Akaltun, Şanlıurfalı gençleri yıllar önce kick boksla tanıştırdıklarını aktardı.

“Kardeşimle küçük yaşlarda spora başladık. Daha sonra kardeşimle yıllarca tekvando ve kick boks yaptık. Katıldığımız ulusal ve uluslararası müsabakalarda çok sayıda derecemiz oldu. Daha sonra deneyimlerimizi gençlere aktarmak için antrenörlüğe başladık. Memleketimizde ve ülkemizde spor kültürünün ve bilincinin gelişimi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Spor yönünden Şanlıurfa’nın hak ettiği yeri alması için yoğun çaba harcıyoruz.”

[Fotoğraf: AA]

Murat Akaltun, Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olduğuna dikkat çekti.

“Genç nüfus gibi bir madene sahip kentte yaşıyoruz. Bizler bu yetenekli gençleri nasıl yetiştirebiliriz, bunu araştırıyoruz. Çalışmalarda kardeşim Mustafa benim en büyük destekçim. Kardeşim daha önce sporculukta çok başarılıydı. Kardeşimin hem kick boksta hem de tekvandoda sayısız başarısı var. Bunun yanında kendisi milli antrenör. Biz ağabey-kardeş olarak yetenekli çocukları bulup Türk sporuna kazandırmak için çok çalışıyoruz. Böyle bir potansiyele sahip kentte dinamikleri harekete geçirmeye çalışıyoruz. Bizler burada sayısız dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonu yetiştirdik. Genç yetenekleri yetiştirmeye devam edeceğiz.”

Fitness Milli Takımı Antrenörü Mustafa Akaltun da ağabeyiyle yıllardır Şanlıurfa ve ülke sporuna hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Akaltun, bugüne kadar ağabeyiyle çok sayıda şampiyon yetiştirdiklerini dile getirdi.

“Ağabeyimle çok küçük yaşlarda spora başladık. Sporcu bir aileden geliyoruz. Çocuklarımız da bizi takip ediyor. Genç yeteneğimiz ağabeyimin kızı Fatma Nursev Akaltun emin adımlarla yolunda ilerliyor. Kendisi 17 yaşında, bu genç yaşında çok sayıda güzel başarılar elde etti. En son Özbekistan’da düzenlenen şampiyonda altın madalya kazandı. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda altın sporcumuz 21 yaşındaki Abdulsamet Çevik, altın madalya kazandı. Bunun yanında 2’ncilik ve 3’üncülük kazanan sporcularımız var. Ağabeyimle birlikte kentte genç yetenekleri bulup disiplinli bir eğitimle yetiştiriyoruz. Gençlerimiz çok güzel başarılar da kazanıyor, bu da bizi çok mutlu ediyor. Türk sporuna hizmet bizim en büyük mutluluğumuz. Amacımız yetenekli gençleri Türk sporunu kazandırıp bayrağımızı uluslararası müsabakalarda dalgalandırmak. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor.”