Milan uzatmada çeyrek final biletini kaptı!

İtalya Kupası Son 16 Turu’nda Milan, normal süresi 1-1 biten maçı uzatmalarda 3-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
İtalya Kupası son 16 turunda Milan, uzatmalara giden maçta Genoa’yı 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.
İtalya Kupası son 16 turunda Milan ile Genoa karşı karşıya geldi.
San Siro’da oynanan mücadeleyi Milan uzatmada bulduğu gollerle 3-1 kazanarak turladı.
Milan’a galibiyeti getiren golleri Giroud, Leao ve Saelemaekers kaydederken Genoa’nun tek sayısı ise Ostigard’dan geldi.