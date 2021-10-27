Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde MHK başkanı Serdar Tatlı istifa etmişti. Merkez Hakem Kurulu’nun yeni başkanının kim olacağı merakla beklenirken bir son dakika açıklaması geldi. MHK’nin Yeni Başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Türkiye’de hemen her maç sonrası gündeme gelen ve spor alanında en çok konuşulan kurum olan Merkez Hakem Kuru’nun yeni başkanı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde eski hakemlerden Serdar Tatlı’nın istifasıyla birlikte yeni başkanın kim olacağı merakla beklenirken, MHK’nın başına Ferhat Gündoğdu getirildi.

Bir kaç saat önce Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’nda konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir de yaptığı konuşmada MHK konusuna değinmişti. Serdar Tatlı’nın istifasıyla birlikte en kısa zamanda yeni bir başkan atanacağını ve yeni MHK’nın kurulacağını dile getiren Özdemir’in konuşmasından sadece saatler sonra yeni MHK başkanı belli oldu.